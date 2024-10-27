İsrail Askerleri Batı Şeria'da Gözaltıları Sürdürüyor

İsrail Ordusundan Batı Şeria'ya Baskın

İsrail'in işgal altındaki Batı Şeria'daki operasyonları devam ediyor. Son olarak, 12 Filistinli kişi, çeşitli bölgelerde düzenlenen baskınlar sırasında gözaltına alındı.

Baskınlar ve Gözaltı Sayıları

Filistin Esirler Cemiyeti tarafından yapılan açıklamada, işgal altındaki bölgelerdeki baskınların sürdüğü belirtildi. Yapılan baskınlar sırasında, Filistinli evlerinin tahrip edildiği ve gözaltına alınan kişilerin ailelerinin tehdit edildiği ifade edildi.

Artan Gözaltılar ve Ölüm Sayısı

7 Ekim 2023'ten bu yana, işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te gözaltına alınan Filistinli sayısı 11,400'ü aşmış durumda. İsrail'in Gazze Şeridi’ne başlattığı saldırılardan bu yana, Filistinlilere yönelik baskın ve saldırılarda belirgin bir artış gözlemleniyor.

Ayrıca, bu süre zarfında işgal altındaki bölgelerde 166'sı çocuk olmak üzere toplam 762 Filistinli yaşamını yitirdi.