İsrail Askerleri Batı Şeria'da İlk Yardım Ekibini Darbetti

İsrail güçleri, Batı Şeria'daki ambulansta görevli ilk yardımcı ekibe saldırdı, bölgedeki baskınlar tırmanıyor.

Yayın Tarihi: 18.02.2025 02:34
Güncelleme Tarihi: 18.02.2025 02:34
İsrail Askerleri Batı Şeria'da İlk Yardım Ekibini Darbetti

İsrail Askerlerinden Batı Şeria'ya Yönelik Şiddetli Saldırılar

İsrail ordusu, Batı Şeria'nın kuzeyindeki Cenin Mülteci Kampı'nda, Filistin Kızılayı’na ait bir ambulansta görevli ilk yardım ekibine saldırarak darbetti. Bu olay, İsrail güçlerinin bölgedeki baskınlarını sürdürdüğü bir dönemde gerçekleşti.

Kızılay'dan Açıklama

Filistin Kızılayı, yaptığı yazılı açıklamada, darbedilen ilk yardım personelinin, Kızılhaç ile koordine edilmiş bir şekilde olay yerindeki yaralıyı taşımak üzere ambulanstan ayrıldığını belirtiyor.

Baskınlar ve Çatışmalar

Filistin resmi haber ajansı WAFA tarafından aktarılan bilgiye göre, İsrail askerleri Nablus kentine bağlı Beyta beldesine de bir baskın düzenledi. Baskına tepki gösteren Filistinlilerle İsrail güçleri arasında arbede yaşandı. Olayda, ağır şekilde darbedilen bir genç yaralanarak vücudunda morluklar oluştu.

Ayrıca, İsrail askerlerinin Nablus'un güneyindeki Kusra beldesine düzenlediği baskında, atılan göz yaşartıcı gaz bombası nedeniyle birçok kişi boğulma tehlikesi geçirdi.

Diğer Baskınlar ve Saldırılar

İsrail ordusu, Cenin kentinin Yabed, Beytüllahim'in El-Hadr, Ramallah'ın Beyt Rima ve El-Leben eş-Şarkiyye beldelerine de baskınlar düzenledi. Baskınlar sırasında evlere ve dükkanlara ses ve gaz bombası atıldı, ancak olaylarda can kaybı ya da yaralanma yaşanmadı.

İsrail Saldırılarının Son Gelişmeleri

Gazze'de varılan ateşkesin 19 Ocak Pazar günü yürürlüğe girmesinin ardından, İsrail ordusu, 21 Ocak Salı günü Batı Şeria'nın kuzeyindeki Cenin kentine "Demir Duvar" adını verdiği bir saldırı düzenledi. Bu saldırıların ardından 27 Ocak ve 2 Şubat tarihlerinde, Tulkerim, Tubas'ın El-Faria Mülteci Kampı ve Tamun beldesine yönelik operasyonlar gerçekleşti.

21 Ocak'tan bu yana yapılan saldırılarda, 56 Filistinli yaşamını yitirdi, binlerce kişi yaralandı ve bölgede bulunan yapılar ile altyapı büyük ölçüde tahrip edildi. İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te 7 Ekim 2023'ten bu yana, İsrail askerleri ve işgal altındaki topraklara yönelik saldırılarda, 167'si çocuk olmak üzere toplamda 917 Filistinli yaşamını yitirdi ve yaklaşık 7 bin kişi yaralandı.

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