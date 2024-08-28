İsrail Askerleri Batı Şeria'daki Sağlık Noktasına Baskın Düzenledi

İsrail Askerleri Faria Mülteci Kampında Sağlık Noktasına Baskın Düzenledi

İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyinde bulunan Tubas şehrindeki Faria Mülteci Kampı'nda, Filistin Kızılayı'na ait bir sağlık noktasını bastı. Acil Bölüm Müdürü Darbedildi

Olay sırasında, sağlık noktasının Acil Bölüm Müdürü olan Nidal Avde saldırıya uğradı. Filistin Kızılayı, basılan sağlık noktasındaki görevli çalışanların alıkonulduğunu da belirtti.

Sosyal Medyada Paylaşılan Görüntüler

Sosyal medya platformlarında yayımlanan görüntülerde, İsrail askerlerinin sağlık noktasına baskın düzenlediği anlaşılıyor. Bu görüntülerde birçok sağlık personelinin ayakta bekletildiği gözlemleniyor.

Batı Şeria'da Devam Eden Saldırılar

İsrail ordusunun, Batı Şeria genelinde özellikle Tubas şehrinde "geniş çaplı" saldırılar başlattığı bildirildi. Şu ana kadar yapılan saldırılarda en az 9 Filistinli hayatını kaybederken, 11 kişi de yaralandı.