Bist 100
10.343,31 2%
DOLAR
32,66 0,03%
EURO
35,14 0,01%
ALTIN
2.435,95 0,02%

İsrail Askerleri Batı Şeria'daki Sağlık Noktasına Baskın Düzenledi

İsrail askerleri, Batı Şeria'daki sağlık noktasına baskın yaptı, Acil Bölüm Müdürü darbedildi, sağlık çalışanları alıkonuldu.

Yayın Tarihi: 28.08.2024 13:11
Güncelleme Tarihi: 28.08.2024 13:11
İsrail Askerleri Batı Şeria'daki Sağlık Noktasına Baskın Düzenledi

İsrail Askerleri Faria Mülteci Kampında Sağlık Noktasına Baskın Düzenledi

İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyinde bulunan Tubas şehrindeki Faria Mülteci Kampı'nda, Filistin Kızılayı'na ait bir sağlık noktasını bastı. Acil Bölüm Müdürü Darbedildi

Olay sırasında, sağlık noktasının Acil Bölüm Müdürü olan Nidal Avde saldırıya uğradı. Filistin Kızılayı, basılan sağlık noktasındaki görevli çalışanların alıkonulduğunu da belirtti.

Sosyal Medyada Paylaşılan Görüntüler

Sosyal medya platformlarında yayımlanan görüntülerde, İsrail askerlerinin sağlık noktasına baskın düzenlediği anlaşılıyor. Bu görüntülerde birçok sağlık personelinin ayakta bekletildiği gözlemleniyor.

Batı Şeria'da Devam Eden Saldırılar

İsrail ordusunun, Batı Şeria genelinde özellikle Tubas şehrinde "geniş çaplı" saldırılar başlattığı bildirildi. Şu ana kadar yapılan saldırılarda en az 9 Filistinli hayatını kaybederken, 11 kişi de yaralandı.

İLGİLİ HABERLER

Çocuğu okula gidene 6545 TL'ye kadar yardım! Bakan az önce açıkladı: İşte detaylar

Ocak 2025'te Memur ve Emekli Maaşlarına Zam Beklentisi: Emekli ve Asgari Ücretliye Yüzde 20 Zam İddiası

O Belediye KPSS 60 Puan İle Yüksek Maaşlı Memur Alımı Yapacak

Asgari Ücret Ocak 2025'te Ne Kadar Artacak? İşte Enflasyon ve Refah Payı ile Hesaplanan 4 Farklı Zam Oranı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
6-65 yaş arası ücretsiz ulaşım sona erdi! Yaşlılara darbe üstüne darbe
2
Bugün yapmayana yarın 13 bin TL ceza kesilecek! Ev sahipleri şimdi yandı
3
1995-2008 arası SGK girişlilere yeni emeklilik tablosu! Yaş ve prim değişti
4
Toplu taşımada ücretsiz dönem bitti! 60-65 yaş üzeri vatandaşlara kötü haber
5
Ankara Büyükşehir Belediyesi iki ilçeye müjdeyi verdi! Sadece 50 dakika sürecek
6
Emeklilere 5 bin TL pazar harçlığı müjdesi canlı yayında geldi ve resmen başladı
7
Ankaralılara müjdeler müjdesi! Tüm vatandaşlara ücretsiz olacak

Türkiye'nin en ucuz otomobili Hyundai i10'a 90 bin TL zam geldi! En ucuz sıfır araç listesi değişti: İşte en ucuz 0 otomobil listesi

KOBİ'ler İçin KOSGEB Destek Paketi: Dijital Dönüşüm ve Sürdürülebilirlik

Asgari Ücret Ocak 2025'te Ne Kadar Artacak? İşte Enflasyon ve Refah Payı ile Hesaplanan 4 Farklı Zam Oranı

BİM 23-29 Ağustos 2024 Aktüel Kataloğu Yayımlandı: Okul Sezonu İçin Büyük İndirimler Başladı! Önce BİM'e Sonra Okula

Ankara, Antalya, Çanakkale, Bursa, İzmir, İstanbul, Adana, Antep, Düzce için müjdeli haber! Pazartesi ilk adımı atacağız

Çocuğu okula gidene 6545 TL'ye kadar yardım! Bakan az önce açıkladı: İşte detaylar

O Belediye KPSS 60 Puan İle Yüksek Maaşlı Memur Alımı Yapacak

İslam Memiş’ten Kritik Uyarı: Bu Tarihe Kadar Altın ve Döviz Borçlanmayın!

Emeklilere Özel Banka Promosyonlarında Büyük Hareketlilik: Ödemeler 24 Bin TL'ye Kadar Çıktı! İşte Banka Banka Promosyon Rakamları

22 Ağustos 2024 Perşembe günlük aşk, ilişki, iş ve para burç yorumları

Ocak 2025'te Memur ve Emekli Maaşlarına Zam Beklentisi: Emekli ve Asgari Ücretliye Yüzde 20 Zam İddiası

PlayStation Plus Eylül 2024 Yeni Ücretsiz Oyunlar Belli Oldu! İşte Eklenecek İlk Oyunlar