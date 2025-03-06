İsrail Askerleri Cenin Mülteci Kampı'nda Evi Yıktı, Ateşe Verdi

İsrail ordusu, Batı Şeria'daki Cenin Mülteci Kampı'nda 4 evi yıkarak 2 evi ateşe verdi. Olaylar yerel halkın tepkisini topladı.

Yayın Tarihi: 06.03.2025 18:36
Güncelleme Tarihi: 06.03.2025 18:36
İsrail Askerleri Cenin Mülteci Kampı'nda Evi Yıktı, Ateşe Verdi

İsrail Ordusu Cenin Mülteci Kampı'nda Yıkım Gerçekleştirdi

İsrail askerleri, işgal altındaki Batı Şeria'da bulunan Cenin Mülteci Kampı'nda 4 evi yıktı ve 2 evi ateşe verdi.

Görgü tanıklarının Anadolu Ajansı'na (AA) verdiği bilgilere göre, İsrail ordusuna ait buldozerler, Cenin Mülteci Kampı'nda gündüz vakti yıkım işlemleri gerçekleştirdi.

Tanıklar, İsrail ordusunun 'yol açma ve mülteci kampının merkezinin diğer caddelere bağlantısını sağlama' bahanesiyle bu yıkımları gerçekleştirdiğini ifade ettiler.

Tulkerim'de Bir Diğer Yıkım Operasyonu

Sabah saatlerinde Batı Şeria'nın kuzeyinde bulunan Tulkerim kentindeki Nur Şems Mülteci Kampı'na da yıkım araçlarıyla giren İsrail ordusu, burada 17 evi yıkmaya başladı. Nur Şems Mülteci Kampı Hizmetleri Komitesi Başkanı Nehad eş-Şaviş, İsrail ordusunun Menşiye Mahallesi'nde 'yol yapımı' bahanesiyle bu evlerin yıkılacağı uyarısında bulunduğunu belirtti.

Şaviş, son bir hafta içinde 11 evi yıktıklarını hatırlatarak, yıkılma tehlikesiyle karşı karşıya kalan konutların aşırı sayıda aileyi evsiz bırakma riski taşıdığını vurguladı.

İsrail'in Batı Şeria'ya Yönelik Saldırıları Devam Ediyor

İsrail, iki aydan uzun süredir, Batı Şeria'nın kuzeyindeki Tulkerim ve Cenin bölgelerinde 'yol yapımı' bahaneleriyle Filistinlilerin evlerini yıkmaya devam ediyor.

19 Ocak Pazar günü Gazze'de varılan ateşkesin ardından, 21 Ocak'ta Cenin kentine yönelik ‘Demir Duvar’ adını verdiği bir saldırı başlatmıştı. Cenin'deki operasyonlarını sürdürdükten sonra Tulkerim ve diğer bölgelere de yayılan İsrail ordusu, bu süreçte 2002'deki İkinci İntifada sırasında uyguladığı ‘Savunma Kalkanı’ saldırılarını anımsatan baskınlar gerçekleştirdi.

Son olarak, 28 Şubat'ta Cenin kenti ve kampında Filistinlilerin araçlarına zarar veren İsrail ordusu, bölgedeki gerginliği artırmaya devam ediyor.

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