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İsrail Askerleri Filistinli Çiftçilerin Zeytin Hasadına Engel Oldu

El Halil'de İsrail askerleri, Filistinli çiftçilerin zeytin toplamasını engelledi. Olay, zeytin hasadı döneminde yaşandı.

Yayın Tarihi: 10.11.2024 17:57
Güncelleme Tarihi: 10.11.2024 17:57
İsrail Askerleri Filistinli Çiftçilerin Zeytin Hasadına Engel Oldu

İsrail Askerleri Filistinli Çiftçilerin Zeytin Hasadına Engel Oldu

İsrail askerlerinin, işgal altındaki Batı Şeria'nın güneyindeki El Halil kentinde Filistinli çiftçilerin zeytin toplamalarına engel olduğu bildirildi. El Halil'deki İnsan Hakları Savunucuları Grubu Koordinatörü Imad Ebu Şemsiyye, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İsrail askerlerinin Kuneybi ailesinin tarlalarında hasat yapmasına müsaade etmediğini belirtti.

Tarlaya Girmek için İzin Alındı

Ailenin, tarlaya girmek ve zeytin toplamak için daha önce İsrail ordusundan izin aldığını kaydeden Ebu Şemsiyye, israillilerin çiftçileri provoke etmesi sonucu askerlerin devreye girdiğini ve aileyi bölgeden zorla çıkardığını ifade etti.

Yerleşim Sorunu ve Saldırılar

İsrailliler, 1984 yılında Tel er-Rumeyde bölgesinde 1000 metrekarelik bir arazinin kontrolünü ele geçirerek burada Ramat Yishai adıyla bilinen yasa dışı yerleşimi kurmuştu. Filistin Kurtuluş Örgütü'ne (FKÖ) bağlı Ayrım Duvarı ve Yahudi Yerleşim Birimleriyle Mücadele Konseyi, geçtiğimiz hafta yaptığı açıklamada, ekim ayında İsrail ordusu ve yerleşimcilerin Filistinlilere yönelik 1490 saldırı düzenlediğini belirtmişti. Bu saldırılar sonucunda 1400 ağaç kesildi veya söküldü.

İnsan Hakları İhlalleri

İsrailli insan hakları örgütü B'Tselem, mayıs ayında yaptığı açıklamada Başbakan Binyamin Netanyahu hükümetinin, Filistin topraklarını gasbeden gruplarla işbirliği yaparak, Filistinli çobanları Batı Şeria'daki topraklarından sürme niyeti bulunduğunu duyurmuştu. Örgüt, bu durumu "İsrail'in apartheid sisteminin" bir parçası olarak nitelendirdi. Bugün, Kudüs dahil işgal altındaki Batı Şeria'da, Filistinlilerden gasbedilen topraklarda 720 binden fazla İsrailli yaşamaktadır.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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