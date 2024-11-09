İsrail Askerleri Gazze'de 4 Filistinliyi Vurdu

İsrail Ordusu Gazze'de Yeni Saldırı Düzenledi

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin kuzeyinde gerçekleştirdiği saldırıda 4 Filistinli hayatını kaybetti. Görgü tanıklarının ifadelerine göre, İsrail askerleri, Gazze kentinin kuzeybatısındaki Es-Sudaniyye bölgesinde serbest bıraktıkları 3 esiri kısa bir süre sonra hedef aldı.

Öldürülen Filistinlilerin naaşları, Şifa Hastanesine kaldırıldı. Filistin yerel basını, kuzeydeki Ebu Şerh Kavşağı yakınlarında da bir Filistinlinin İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu yaşamını yitirdiğini bildirdi.

Gazze'deki Son Durum

7 Ekim tarihinden bu yana, İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaklaşık 43 bin 552 Filistinli hayatını kaybetti. Bu sayı, 17 bin 210 çocuk ve 11 bin 742 kadın gibi trajik verilere dahildir. Ayrıca 102 bin 765 kişi de yaralandı.