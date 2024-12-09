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İsrail Askerleri Gazze'de El-İstikame Camisi'nin Minaresini Yıktı

Gazze'nin güneyindeki Refah'ta, daha önce bombalanan El-İstikame Camisi'nin minaresi İsrail askerleri tarafından tahrip edildi.

Yayın Tarihi: 09.12.2024 14:08
Güncelleme Tarihi: 09.12.2024 14:08
İsrail Askerleri Gazze'de El-İstikame Camisi'nin Minaresini Yıktı

İsrail ordusu, Gazze'nin güneyinde bulunan Refah kentinde önemli bir dini yapıyı daha hedef aldı. Daha önce bombalanan El-İstikame Camisi'nin minaresi, sosyal medyada paylaşılan görüntülere göre İsrail askerleri tarafından yıkıldı.

Görüntülerde, İsrail'e ait askeri araçlar ve buldozerlerin caminin minaresini tahrip ettiği net bir şekilde görülüyor. Refah kentinin doğusundaki El-Cenine Mahallesi'nde gerçekleştirilen bu operasyon, caminin daha önce gerçekleştirilen hava saldırıları sonucu hasar görmesinin ardından yaşandı.

Gazze'deki Filistin hükümetinin Medya Ofisi'nden yapılan açıklamalara göre, İsrail saldırılarında bugüne kadar 819 cami tamamen yıkıldı ve 153 cami ciddi şekilde hasar gördü. 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlenen saldırılarda, yaklaşık 44 bin 664 Filistinli hayatını kaybetti; bunun içindeki çocuk sayısı 17 bin 492, kadın sayısı ise 11 bin 979 olarak kaydedildi.

Yaralı sayısı ise 105 bin 976 olarak bildiriliyor. Enkaz altında hala binlerce ölü olduğu bildirilirken, sivillerin sığındığı hastane ve eğitim kurumları da saldırılara maruz kalıyor, böylece sivil altyapı ciddi derecede tahrip ediliyor.

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