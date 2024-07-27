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İsrail Askerleri Gazze'de Şiddetli Çatışmalarda Zarar Gördü

Hamas'ın silahlı kanadı, Gazze'deki çatışmalarda İsrail askerlerinin ölü ve yaralı olduğunu açıkladı.

Yayın Tarihi: 27.07.2024 16:31
Güncelleme Tarihi: 27.07.2024 16:31
İsrail Askerleri Gazze'de Şiddetli Çatışmalarda Zarar Gördü

Hamas'tan Çatışma Açıklaması

Hamas'ın militan kanadı olan İzzeddin el-Kassam Tugayları, Gazze'nin Tel el-Hava Mahallesi'nde gerçekleşen çatışmalarda İsrail askerlerinin ölü ve yaralı olduğunu belirtti.

Çatışma Detayları

Kassam Tugayları, yaptığı yazılı açıklamada, Tel el-Hava bölgesinde İsrail askerlerine karşı makineli tüfekler ve el bombaları kullandıklarını duyurdu. Çatışma sırasında çıkan olaylarda ölü ve yaralı sayısının olduğu bildirilirken, İsrailli kurtarma ekipleri de anti-personel top mermisi ile hedef alındı.

İsrail Askerlerinin Hedef Alınması

Yine Kassam Tugayları, bölgeye giren İsrail askerlerine havan toplarıyla ve zırhlı araçlarına Yasin 105 füzeleriyle saldırdığını kaydetti. Ancak, İsrail ordusundan bu gelişmelere ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.

Görgü Tanıklarının İfadeleri

AA muhabirinin aktardığı bilgilere göre, görgü tanıkları, Gazze'de yer alan Tel el-Hava Mahallesi'nde İsrail ordusu ile Filistin direniş güçleri arasında yaşanan çatışmaların giderek şiddetlendiğini bildirdi. 7 Ekim tarihinden bu yana İsrail'in düzenlediği saldırılar sonucunda çok sayıda sivil hayatını kaybetti.

Ölü ve Yaralı Sayıları

7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'nde en az 39,258 Filistinli'nin hayatını kaybettiği, bunların 16,172'sinin çocuk ve 10,798'inin kadın olduğu kaydedildi. Ayrıca, 90,589 kişi yaralandı.

Yıkımların sürdüğü bölgede, sığınan halk hastaneler ve eğitime yönelik hedef alınarak zor günler geçiriyor.

İsrail ordusu ise çatışmaların başladığı tarihten itibaren toplamda 683 askerinin hayatını kaybettiğini, bunlardan 326'sının karadan yürütülen işgal sürecinde öldüğünü duyurdu.

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