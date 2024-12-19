İsrail Askerleri Gazze'de Sivil Ayrımını Göz Ardı Ediyor: 'Herkes Terörist'

İsrail Askerlerinin Açıklamaları Savaşın Korkunç Yüzünü Ortaya Koyuyor

İsrail askerlerinin, Gazze'nin Netzarim Koridoru'ndaki operasyonları esnasında sivilleri hedef aldıkları ve çocukları dahi 'terörist' olarak kayıtlara geçirdikleri itirafları, bölgedeki çatışmaların acımasızlığını gözler önüne seriyor. 7 Ekim 2023'ten itibaren İsrail ordusu, Gazze'yi ikiye bölen bu koridor boyunca yaşayan Filistinlileri zorla yerinden ettiklerini ve bölgedeki evleri yıktıklarını açıkladı.

Haaretz gazetesine göre, İsrail ordusunun yetkilileri bu durumu yalanlasa da, askerlerin açıklamaları bölgedeki her kişinin ölümünün 'terörist' olarak kaydedildiğini açıkça ortaya koyuyor. 252. Tümen'den bir komutan, bölgeye yaklaşan herkesin vurulmasına yönelik emirler verildiğini ifade etti.

Gerçekler ve Olaylar

Bölgedeki koşulların korkunç olduğunu belirten bir asker, emirlerin net olduğunu vurgulayarak, "Köprüyü geçip (Netzarim) koridora giren herkesin kafasına bir kurşun sıkılıyor" şeklinde konuştu. Asker, sivil hedeflere yönelik saldırının yanında, ölülerin toplanmadığını ve bunun da bölgeye köpek sürülerinin çekilmesine neden olduğunu aktardı.

Bir başka asker, 16 yaşında bir çocuğu öldürdükten sonra, onun sadece bir sivil olduğunu öğrenmenin kendisini derinden yaraladığını belirtirken, komutanların ise bu gibi olaylarda 'teröristi öldürdük' diyerek kendilerini tebrik ettiğini ifade etti.

İsrail Ordusunun Stratejileri ve Uygulamaları

İsrail askerlerinin tanıklıklarına göre, ordu komutanları, sahada daha önce benzeri görülmemiş yetkilere sahip durumda. Bir tümen komutanı insansız hava araçlarıyla saldırı emri verebilirken, bir diğer komutan da geniş çaplı saldırılar başlatabiliyor. Bu durum, ordu içinde 'standart askeri protokoller' dışına çıkıldığını ve bazı birimlerin neredeyse bağımsız milisler gibi hareket ettiğini gösteriyor.

Bu çarpıcı açıklamalar, savaşın nasıl bir korkunç gerçekliğe dönüştüğünü ve insan hayatının ne denli değersizleştiğini gözler önüne seriyor. Birçok askerin ve subayın, sivil hedeflerin vurulmasının normalleştiği savları, bu savaşın etik boyutunu sorgulattırıyor.