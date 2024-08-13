İsrail Askerleri Hakkında Tecavüz Davası: Ev Hapsi Kararı

İsrail'de Tecavüz Suçlaması ve Mahkeme Kararı

Negev Çölü'nde bulunan Sde Teiman Gözaltı Merkezi'nde yaşanan bir olayda, İsrail askerleri bir Filistinli esire tecavüz etmekle suçlandı. Olayla ilgili olarak askeri mahkeme, 5 askerin ev hapsinde tutulmasına karar verdi.

Olayın Gelişimi

İsrail’in Jerusalem Post gazetesinin haberine göre, mahkeme 5 askerin ev hapsi cezasını, olası sosyal hizmet uzmanı değerlendirmesi ve askeri müfettişlerin soruşturmalarını tamamlamasını beklemek amacıyla 22 Ağustos'a kadar uzattı. Filistinli esire tecavüzü belgeleyen güvenlik kamerası görüntülerinin varlığına rağmen, askerlerin tutuklanmamış olması dikkat çekici bir durum.

Sökta İfşası ve Medya Yansımaları

İsrail’in Kanal 12 televizyonu, söz konusu olayın güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerini yayımlayarak durumu kamuoyuna sundu. İlk etapta gözaltına alınan 10 askerden 5’i serbest bırakılırken, diğerleri hakkında soruşturmaların devam ettiği belirtiliyor.

Sde Teiman Gözaltı Merkezi'nin İtibarı

Sde Teiman Gözaltı Merkezi sık sık işkence iddialarıyla gündeme gelmektedir. New York Times gazetesine göre, burada tutulan Filistinlilerin gözleri bağlı ve elleri kelepçeli bir şekilde uzun süre bekletildiği, insanlık dışı muameleye maruz kaldıkları bildirilmektedir. Tutuklular, bu süreçte yaşadıkları işkenceleri de dile getirmiştir.