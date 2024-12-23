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İsrail Askerleri, Kudüs'te Bıçaklı Saldırı Girişiminde Bulunan Filistinliyi Ağır Yaraladı

İsrail'in Kudüs'te bıçaklı saldırı girişiminde bulunduğu iddia edilen bir Filistinliyi ağır yaraladığı bildirildi.

Yayın Tarihi: 23.12.2024 15:34
Güncelleme Tarihi: 23.12.2024 15:34
İsrail Askerleri, Kudüs'te Bıçaklı Saldırı Girişiminde Bulunan Filistinliyi Ağır Yaraladı

İsrail Askerlerinden Kudüs'te Sert Müdahale

İsrail askerlerinin, işgal altındaki Doğu Kudüs'ün kuzeyinde Hizma kontrol noktası yakınlarında bıçaklı saldırı girişiminde bulunduğu iddia edilen bir Filistinliyi ağır yaraladığı bildirildi.

Olayın Detayları

The Times of Israel gazetesinin haberine göre, İsrail askerleri, bıçaklı saldırı eyleminde bulunduğu öne sürülen Filistinliye ateş açarak ağır yaraladı. Haberde, Filistinli şahsın bir araçtan inerek bir İsrail askerine bıçaklı saldırı girişiminde bulunduğu ifade edildi. Ağır yaralanan Filistinlinin Kudüs’teki bir hastaneye kaldırıldığı kaydedildi.

Gözaltı ve Baskınlarda Artış

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırı başlattığı 7 Ekim'den bu yana, işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere karşı gözaltı, baskın ve saldırıların belirgin şekilde arttığı bildirilmektedir.

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