İsrail Askerleri Kudüs'te Filistin İş Yerlerini Yıktı

İsrail Ordusu Beyt Hanina'da Yıkım Gerçekleştirdi

İsrail ordusunun, işgal altındaki Kudüs'ün kuzey kesiminde yer alan Beyt Hanina kasabasında iki iş yerini yıktığı bildirildi. Filistin haber ajansı WAFA tarafından yerel kaynaklardan alınan bilgilere göre, İsrail güçleri, Beyt Hanina'ya yaptığı baskınla bir dükkan ve bir araç galerisi ile birlikte Filistinlilere ait arazileri de tahrip etti.

Yıkım Nedenleri Belirsiz

İş yerlerinin yıkımına dair herhangi bir açıklama yapılmadı. Ancak, İsrail'in genellikle ruhsatsız oldukları gerekçesiyle Filistinlilere ait ev ve iş yerlerini hedef alma eğiliminde olduğu biliniyor.

Filistin Kurtuluş Örgütü'nden Açıklama

Filistin Kurtuluş Örgütü’ne (FKÖ) bağlı Ayrım Duvarı ve Yahudi Yerleşim Birimleriyle Mücadele Konseyi, yaptığı açıklamada; 2023 yılının ilk altı ayında Batı Şeria'da toplam 318 iş yerinin yıkıldığı, bunlardan 85'inin ise Kudüs'te yer aldığı bilgilerini paylaştı. Ayrıca, 359 iş yeri için yıkım ihtarının gerçekleştirildiği kaydedildi.

Kudüs Belediyesi'nin İnşaat İzni Politikası

Kudüs'teki İsrail Belediyesi, Filistinlilere inşaat izni vermeyi sistematik olarak reddediyor ve bu durum, Filistinlilerin evleri ve iş yerleri için ciddi tehditler oluşturuyor.