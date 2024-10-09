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İsrail Askerleri Nablus'ta Ateş Açtı: 4 Filistinli Hayatını Kaybetti

Nablus'ta İsrail askerlerinin ateş açması sonucu 4 Filistinli yaşamını yitirdi.

Yayın Tarihi: 09.10.2024 19:12
Güncelleme Tarihi: 09.10.2024 19:12
İsrail Askerleri Nablus'ta Ateş Açtı: 4 Filistinli Hayatını Kaybetti

İsrail Askerlerinin Nablus'taki Saldırısı

İşgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyinde bulunan Nablus kentinde, İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucunda 4 Filistinli yaşamını yitirdi.

Olayın Ayrıntıları

Filistin haber ajansı WAFA'nın bildirdiğine göre, Arap kıyafeti giyen İsrail askerleri, genç erkeklerin bulunduğu bir araca ateş açtı. Olay, Eş-Şarki Çarşısı bölgesinde meydana geldi.

Filistin Kızılayı'ndan Açıklama

Filistin Kızılayı, olaya ilişkin yazılı bir açıklama yaparak, sağlık ekiplerinin saldırıda hayatını kaybeden 4 Filistinlinin cenazelerini hastaneye taşıdığını duyurdu.

Bu tür olaylar, bölgedeki gerginliğin artmasına ve uluslararası alanda yankı bulmaya devam etmektedir.

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