İsrail Askerleri Suriye'de Protestoculara Ateş Açtı

İsrail ordusu, Suriye'nin Kuneytra ilinin Süveyse köyünde işgale karşı düzenlenen protestoda ateş açtı. Olayda 3 sivil yaralanırken, bölge halkı İsrail'in ülke topraklarını işgal etmesine tepki gösterdi.

Protesto eylemi sırasında İsrail askerleri, mevzilendikleri alanlardan kalabalığın üzerine ateş açarak protestoculara müdahale etti. Olay sonucunda yaralanan siviller hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

İsrail'in Suriye'ye Yönelik Eylemleri

İsrail, Suriye'deki Baas rejiminin çöküşünden sonra hava saldırılarını artırırken, işgalini de genişletmeye devam ediyor. 27 Kasım tarihinde şiddetlenen çatışmaların ardından, 8 Aralık'ta Baas rejiminin çökmesiyle birlikte İsrail ordusunun Suriye'ye yönelik saldırıları belirgin bir şekilde arttı.

Golan Tepeleri bölgesindeki işgalini genişleten İsrail ordusu, bu süreçte rejime ait askeri altyapıyı da hedef alıyor. Golan Tepeleri civarındaki tampon bölgeden geçerek, Şam'ın 25 kilometre yakınlarına kadar sokuldu.

İsrail, Golan Tepeleri'ni 1967 yılından bu yana işgal altında bulundurmakta ve bu bölgedeki askeri varlığını genişletmeye devam etmektedir. 1974 yılında imzalanan Kuvvetlerin Çekilmesi Anlaşması ile tampon bölge ve silahtan arındırılmış alanların sınırları belirlenmişti.