İsrail Askerleri Tarafından Öldürülen Aktivist Ayşenur Ezgi Eygi'nin Ailesi Yas Tutuyor

Didim'de Türk Bayraklarıyla Anma

Aydın'ın Didim ilçesinde, İsrail askerlerince öldürülen Ayşenur Ezgi Eygi'nin dede evine Türk bayrakları asıldı. Acı haber, yakınları tarafından büyük bir üzüntüyle karşılandı.

Yakınları Taziye Ziyaretinde

Acı haberi alan aile üyeleri, Eygi'nin 96 yaşındaki dedesi Şerif Eygi'nin evine geldi ve taziyeleri kabul etti. Sağlığının olumsuz etkilenmemesi için dede Eygi'ye henüz haberi vermeyen aile, taziye çadırı kurmamayı tercih etti.

Amca Yılmaz Eygi'nin Açıklamaları

Ayşenur'un amcası Yılmaz Eygi, yaptığı açıklamada, "O bizden çok farklı düşünen birisiydi. Sadece burası değil, geçmişte Myanmar'a da gitti, orada zulme uğrayanlara yardım etti," dedi.

Yardımseverlik Dolu Bir Hayat

Ayşenur'u en son 15 gün önce ziyaret ettiklerini belirten Yılmaz Eygi, yeğeninin zihninde dünyadaki adaletsizliklere duyarlılık olduğunu vurguladı. "Nerede bir ihtiyaç varsa oraya gönüllü olarak gidiyordu," dedi.

Cenaze Töreni ve Defin Planları

Yılmaz Eygi, cenazenin Didim'de defnedilmesinin planlandığını ve Ayşenur'un Uluslararası Dayanışma Hareketi (ISM) gönüllüsü olarak insan hakları mücadelesi verdiğini vurguladı.

Terrör ve Protestolar

Ayşenur Ezgi Eygi, işgal altındaki Batı Şeria'da barışçıl bir gösteri sırasında İsrail askerlerinin açtığı ateşte hayatını kaybetti. Tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Toplumdan Gelen Tepkiler

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Eygi'nin öldürülmesini kınayarak, İsrail’in insanlığa karşı işlediği suçların hukuki olarak hesap vermesi için mücadele edeceklerini açıkladı.

Batı Şeria'da İsrail askerlerince öldürülen Ayşenur Ezgi Eygi'nin Aydın'ın Didim ilçesinde yaşayan dedesinin evine Türk bayrakları asıldı. Ayşenur Ezgi Eygi'nin amcası Yılmaz Eygi, AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Batı Şeria'da İsrail askerlerince öldürülen Ayşenur Ezgi Eygi'nin Aydın'ın Didim ilçesinde yaşayan dedesinin evine Türk bayrakları asıldı. Ayşenur Ezgi Eygi'nin amcası Yılmaz Eygi, AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Batı Şeria'da İsrail askerlerince öldürülen Ayşenur Ezgi Eygi'nin Aydın'ın Didim ilçesinde yaşayan dedesinin evine Türk bayrakları asıldı. Ayşenur Ezgi Eygi'nin amcası Yılmaz Eygi, AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Batı Şeria'da İsrail askerlerince öldürülen Ayşenur Ezgi Eygi'nin Aydın'ın Didim ilçesinde yaşayan dedesinin evine Türk bayrakları asıldı. Ayşenur Ezgi Eygi'nin amcası Yılmaz Eygi, AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Batı Şeria'da İsrail askerlerince öldürülen Ayşenur Ezgi Eygi'nin Aydın'ın Didim ilçesinde yaşayan dedesinin evine Türk bayrakları asıldı. Ayşenur Ezgi Eygi'nin amcası Yılmaz Eygi, AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Batı Şeria'da İsrail askerlerince öldürülen Ayşenur Ezgi Eygi'nin Aydın'ın Didim ilçesinde yaşayan dedesinin evine Türk bayrakları asıldı. Ayşenur Ezgi Eygi'nin amcası Yılmaz Eygi, AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Batı Şeria'da İsrail askerlerince öldürülen Ayşenur Ezgi Eygi'nin Aydın'ın Didim ilçesinde yaşayan dedesinin evine Türk bayrakları asıldı.

Batı Şeria'da İsrail askerlerince öldürülen Ayşenur Ezgi Eygi'nin Aydın'ın Didim ilçesinde yaşayan dedesinin evine Türk bayrakları asıldı.

Batı Şeria'da İsrail askerlerince öldürülen Ayşenur Ezgi Eygi'nin Aydın'ın Didim ilçesinde yaşayan dedesinin evine Türk bayrakları asıldı.

Batı Şeria'da İsrail askerlerince öldürülen Ayşenur Ezgi Eygi'nin Aydın'ın Didim ilçesinde yaşayan dedesinin evine Türk bayrakları asıldı.

Batı Şeria'da İsrail askerlerince öldürülen Ayşenur Ezgi Eygi'nin Aydın'ın Didim ilçesinde yaşayan dedesinin evine Türk bayrakları asıldı.

Batı Şeria'da İsrail askerlerince öldürülen Ayşenur Ezgi Eygi'nin Aydın'ın Didim ilçesinde yaşayan dedesinin evine Türk bayrakları asıldı.

Batı Şeria'da İsrail askerlerince öldürülen Ayşenur Ezgi Eygi'nin Aydın'ın Didim ilçesinde yaşayan dedesinin evine Türk bayrakları asıldı.

Batı Şeria'da İsrail askerlerince öldürülen Ayşenur Ezgi Eygi'nin Aydın'ın Didim ilçesinde yaşayan dedesinin evine Türk bayrakları asıldı.

Batı Şeria'da İsrail askerlerince öldürülen Ayşenur Ezgi Eygi'nin Aydın'ın Didim ilçesinde yaşayan dedesinin evine Türk bayrakları asıldı.