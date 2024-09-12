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İsrail Askerleri Tarafından Öldürülen Aktivist Ayşenur Ezgi Eygi'nin Babası: 'Devletimiz Soruşturma Açtı'

Öldürülen aktivist Ayşenur Ezgi Eygi'nin babası, devletin soruşturma açtığını bildirerek ABD hükümetinden de benzer bir yaklaşım beklediklerini dile getirdi.

Yayın Tarihi: 12.09.2024 19:03
Güncelleme Tarihi: 12.09.2024 19:03
İsrail Askerleri Tarafından Öldürülen Aktivist Ayşenur Ezgi Eygi'nin Babası: 'Devletimiz Soruşturma Açtı'

Ayşenur Ezgi Eygi'nin Ölümü ve Babası Mehmet Suat Eygi'nin Açıklamaları

İşgal altındaki Batı Şeria'da İsrail askerleri tarafından öldürülen aktivist Ayşenur Ezgi Eygi'nin babası Mehmet Suat Eygi, devletin olayla ilgili soruşturma açtığını öğrenince sevinç duyduğunu belirtirken, Amerikan hükümetinden de benzer bir yaklaşım beklediklerini söyledi.

Baba Eygi'nin Taziyeleri Kabulü

ABD'de yaşayıp, Aydın'ın Didim ilçesindeki baba evinde akrabalarıyla bir araya gelen Eygi, gazetecilere yaptığı açıklamada acılarının büyük olduğunu ifade etti. Ayşenur'un insan haklarına ve doğaya duyarlı bir birey olduğunu söyleyen Eygi, "O ideallerinin peşinde koştu" dedi.

Aile ve Ceneze Süreci

Baba Eygi, cenazenin yarın İstanbul'a, ardından İzmir'e götürüleceğini ve cumartesi günü defnedileceğini duyurdu. American hükümeti ile ilgili eleştirilerini dile getiren Eygi, bunun haksızlıkları ele almasıyla ilgili Amerika'nın özel bir yükümlülüğü olduğunu vurguladı.

Aktivizminin Önemi

Ayşenur Ezgi Eygi, Filistinlilere destek amacıyla barışçıl bir gösteriye katılırken İsrail askerlerinin ateş açması sonucunda ağır yaralandı ve hastanede hayatını kaybetti. Kendisi, Uluslararası Dayanışma Hareketi'nin bir üyesi olarak tanınmaktaydı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Eygi'nin öldürülmesini kınayarak, bu olayın insanlığa karşı suçlar arasında yer aldığını belirtti.

Mehmet Suat Eygi, kızı Ayşenur'un Amerikalı olduğu için Amerikan hükümetinin olayla ilgili sorumluluğuna dikkat çekti. Eygi, "Umarım vicdanlarıyla hareket ederler" dedi.

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