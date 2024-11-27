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İsrail Askerleri Tarafından Öldürülen Aktivist Eygi, Filistin Halkıyla Dayanışma Günü'nde Anıldı

Öldürülen aktivist Eygi, Filistin Halkıyla Uluslararası Dayanışma Günü'nde düzenlenen etkinlikte anıldı.

Yayın Tarihi: 27.11.2024 19:24
Güncelleme Tarihi: 27.11.2024 19:52
İsrail Askerleri Tarafından Öldürülen Aktivist Eygi, Filistin Halkıyla Dayanışma Günü'nde Anıldı

Filistin Halkıyla Dayanışma Günü'nde Anma Töreni

İşgal altındaki Batı Şeria’nın Ramallah kentinde, Filistin Halkıyla Uluslararası Dayanışma Günü münasebetiyle düzenlenen etkinlikte, İsrail askerleri tarafından hayatını kaybeden aktivist Ayşenur Ezgi Eygi anıldı.

Konsolosluk Temsili ve Plaket Tevdi

Ramallah Filistin Yaser Arafat Müzesi'nde gerçekleşen programa, Türkiye'nin Filistin nezdindeki Kudüs Başkonsolosu Büyükelçi İsmail Çobanoğlu, Fetih Hareketi Başkan Yardımcısı Mahmud el-Alul ve FKÖ'ye bağlı Ayrım Duvarı ve Yahudi Yerleşim Birimleriyle Mücadele Konseyi Başkanı Mueyyed Şaban ile Ramallah Valisi Leyla Gannam katıldı. Etkinlikte, şehit aktivist Eygi ve iki yabancı aktivistin fotoğrafları da sergilendi.

Fetih Hareketi Başkan Yardımcısı el-Alul, Büyükelçi Çobanoğlu'na, "Şehit aktivist Ayşenur’un ruhuna hediye" yazılı bir plaket takdim etti.

B.M. Kararlara Göre Anma Günleri

Bileşmiş Milletler (BM), 29 Kasım 1947'de aldığı kararla Filistin devletinin ikiye bölünmesine ve 1977-1979 yıllarında ise bu tarihi günün Filistin Halkıyla Uluslararası Dayanışma Günü olarak kutlanmasına karar vermiştir.

Eygi'nin Hayatı ve Ölümü

İsrail askerleri, Batı Şeria’da gerçekleştirilen barışçıl bir gösteri sırasında katılımcılara ateş açmış, bu sırada ABD vatandaşlığı da bulunan aktivist Eygi, başından vurularak ağır yaralanmıştı. Eygi, Filistinlilere destek amacıyla gösteriye katılan bir insan hakları aktivistiydi. Hemen en yakın hastaneye kaldırılan Eygi, 6 Eylül'de hayatını kaybetmiştir.

Eygi, Filistin topraklarının işgaline karşı barışçıl ve sivil yöntemlerle destek veren Uluslararası Dayanışma Hareketi'nin gönüllüsü olarak anılmaktadır.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

İşgal altındaki Batı Şeria’nın Ramallah kentinde, Filistin Halkıyla Uluslararası Dayanışma Günü...

İşgal altındaki Batı Şeria’nın Ramallah kentinde, Filistin Halkıyla Uluslararası Dayanışma Günü münasebetiyle düzenlenen programda, İsrail askerleri tarafından öldürülen aktivist Ayşenur Ezgi Eygi anıldı. Ramallah Filistin Yaser Arafat Müzesi'nde düzenlenen programa, Türkiye'nin Filistin nezdindeki Kudüs Başkonsolosu Büyükelçi İsmail Çobanoğlu (sol 3), Fetih Hareketi Başkan Yardımcısı Mahmud el-Alul (sağ 4) ve FKÖ'ye bağlı Ayrım Duvarı ve Yahudi Yerleşim Birimleriyle Mücadele Konseyi Başkanı Mueyyed Şaban (sol 2) katıldı.

İşgal altındaki Batı Şeria’nın Ramallah kentinde, Filistin Halkıyla Uluslararası Dayanışma Günü...

İşgal altındaki Batı Şeria’nın Ramallah kentinde, Filistin Halkıyla Uluslararası Dayanışma Günü münasebetiyle düzenlenen programda, İsrail askerleri tarafından öldürülen aktivist Ayşenur Ezgi Eygi anıldı. Ramallah Filistin Yaser Arafat Müzesi'nde düzenlenen programa, Türkiye'nin Filistin nezdindeki Kudüs Başkonsolosu Büyükelçi İsmail Çobanoğlu (sol 3), Fetih Hareketi Başkan Yardımcısı Mahmud el-Alul (sağ 4) ve FKÖ'ye bağlı Ayrım Duvarı ve Yahudi Yerleşim Birimleriyle Mücadele Konseyi Başkanı Mueyyed Şaban (sol 2) katıldı.

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