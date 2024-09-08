İsrail Askerleri Tarafından Öldürülen Ayşenur Eygi'nin Son Anları

Eygi'nin Son Anlarına Tanıklık

İtalya'dan gelen aktivist Mariam, Türk-Amerikan vatandaşı Ayşenur Ezgi Eygi'nin Filistin'deki trajik son anlarına tanıklık etti. Ayşenur Eygi, İsrail askerlerince Batı Şeria'da öldürüldü ve olay anında orada bulunan Mariam, yaşananları anlattı.

Olayın Detayları

Mariam, AA'ya verdiği demeçte, "İsrail askerleri yaklaşık 200 metre ötede, bir Filistinli evinin çatısında duruyordu. Biz ise yol kenarındaki zeytinlikte bulunuyorduk. Ayşenur, zeytin ağacının altında yer alıyordu" ifadelerini kullandı.

Hastane ve Cenaze Süreci

Eygi'nin naaşı, Batı Şeria'nın Nablus kentindeki Rafidiye Hastanesi'nde muhafaza ediliyor. Olay sonrası, uluslararası dayanışma aktivistleri ve Filistinli yetkililer hastanede cenaze merasimi için toplanırken, Eygi'nin cenaze hazırlıkları sürüyor.

Aktivistlerin Gözüyle Filistin

Mariam, saldırıdan hemen önce Eygi ile tanıştığını belirtirken, onun Uluslararası Dayanışma Hareketi üyesi olduğunu vurguladı. Eygi'nin, Filistin halkının mücadelesine destek olmak için heyecanla oraya gittiğini belirtti.

Mariam, sözlerine şöyle devam etti: "Filistinliler, yıllardır zorluklar yaşıyor. Ancak 7 Ekim'den sonra saldırılar ve şiddet önemli ölçüde arttı. Bu durum, uluslararası aktivistler için de geçerli. Bizlere yönelik saldırılar da çoğaldı."

İhtiyaç ve Talepler

Mariam, aşırı sağcı yerleşimcilerin uluslararası aktivistlere yönelik sürekli bir tehdit oluşturduğunu söylerken, "Hükümetler, Filistinli şehitlerin ve arkadaşım Ayşenur'un kanı için hesap vermeli. İsrail'e silah satışını durdurun ve özgür bir Filistin için adil çözümler talep edelim" şeklinde konuştu.