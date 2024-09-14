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İsrail Askerleri Tarafından Öldürülen İnsan Hakları Aktivisti Ayşenur Ezgi Eygi'nin Otopsi Süreci Devam Ediyor

Ayşenur Ezgi Eygi'nin ölümüne ilişkin otopsi raporu, kulak altından gelen kurşun yarası bulgularını içeriyor.

Yayın Tarihi: 14.09.2024 11:26
Güncelleme Tarihi: 14.09.2024 11:26
İsrail Askerleri Tarafından Öldürülen İnsan Hakları Aktivisti Ayşenur Ezgi Eygi'nin Otopsi Süreci Devam Ediyor

İsrail Askerleri Tarafından Öldürülen Aktivist Eygi’nin Otopsi Süreci

İşgal altındaki Batı Şeria'da İsrail askerleri tarafından öldürülen Ayşenur Ezgi Eygi ile ilgili otopsi çalışmaları devam ediyor. İzmir Adli Tıp Kurumu'nda yapılan ilk incelemelerde Eygi'nin kulak alt kısmında ateşli silaha bağlı bir kurşun girişi tespit edildi.

Olay ve İlk Bulgular

Batı Şeria'da barışçıl bir gösteri sırasında gerçekleşen olayda, göstericiler üzerine açılan ateş sonucunda ağır yaralanan Eygi, hastaneye kaldırıldı ancak 6 Eylül'de tüm müdahalelere rağmen hayata gözlerini yumdu. Cenazesi, İzmir'e getirildi ve burada gerçekleştirilen otopsi incelemesinde başında, ateşli silaha bağlı kurşun yarası bulunduğu açıklandı.

Ölüm Sebebi ve Gelişmeler

Otopsi raporuna göre, Eygi'nin ölüm nedeni olarak 'kafatası kırığı, beyin kanaması ve beyin doku harabiyeti' belirlendi. Ayrıca, kafasında saptanan milimetrik metalik cisimlerin balistik incelemeye gönderileceği bildirildi.

Eygi, Filistinlilere destek amacıyla katıldığı gösteride vurulmuştu ve ABD vatandaşlığı da bulunan bir insan hakları aktivisti olarak biliniyordu. Eygi'nin cenazesi, Türkiye'nin Tel Aviv Büyükelçiliği ve Kudüs Başkonsolosluğu tarafından yürütülen işlemlerin ardından memleketi Aydın’ın Didim ilçesine götürüldü. Eygi, Filistin topraklarının işgaline karşı barışçıl yöntemlerle destek veren Uluslararası Dayanışma Hareketi gönüllüsü olarak anılmıştır.

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