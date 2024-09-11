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İsrail Askerleri Tubas'ta Filistinlilere Baskın Düzenledi

İsrail, Tubas'ta bir ev baskını gerçekleştirerek Filistinlileri gözaltına aldı. Olaylar bölgedeki gerilimi artırdı.

Yayın Tarihi: 11.09.2024 20:58
Güncelleme Tarihi: 11.09.2024 20:58
İsrail Askerleri Tubas'ta Filistinlilere Baskın Düzenledi

İsrail Askerleri Tubas'ta Gözaltı Gerilimi

İsrail ordusunun Batı Şeria'nın kuzeyinde Tubas kentine düzenlediği baskında, Filistinlilerin gözaltına alındığı bildirildi. AA ekibi, bu baskını ve gözaltı anlarını görüntüledi.

Dubai'nin Kalbindeki Baskın

İsrail ordusu, sabah saatlerinde Tubas kentini kuşatarak, burada çeşitli evlere baskınlar düzenledi. Zırhlı araçlar ile birlikte Tubas-Türk Hastanesi çevresindeki giriş-çıkışlara kontrol noktaları koyarak sağlık ekiplerinin çalışmasını zorlaştırdı.

Filistinli Abdurrazık'ın Evine Zorla Giriş

Filistinli Muhammed Nail Abdurrazık’ın evi, tam teçhizatlı askerler tarafından kapısı tekmeyle açılarak zorla girildi. Abdurrazık, elleri ve gözleri bağlı bir şekilde zırhlı araca kaldırıldı.

Anne Abdüsselam’ın Açıklamaları

AA muhabirine konuşan Kifaye Abdüsselam, askerlerin camlardan aniden içeri girdiğini, evdeki kadın ve çocukları bir odaya kapattıklarını anlatarak, "Evimiz alt üst oldu" dedi. Komşu eve girmeye çalışan askerlerin oğlu gözaltına almadan önce üyediklerini belirtti.

Medyanın Üzerine Sürülen Zırhlı Araçlar

Baskın anlarını takip eden basın mensupları, İsrail zırhlı araçlarının üzerlerine sürülmesiyle tehdit edildi. Bir asker, hoparlörden "Evinize gidin" anonsunu yaptı.

Son Durum

İsrail ordusunun Batı Şeria'daki Tulkerim, Cenin ve Tubas kentlerindeki baskınları devam ediyor. 7 Ekim 2023'ten bu yana meydana gelen çatışmalarda, 700’ün üzerinde Filistinli hayatını kaybetti.

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