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İsrail Askerlerinden Batı Şeria'da 15 Filistinli Gözaltına Alındı

İsrail ordusu, Batı Şeria'da düzenlediği baskınlarla biri çocuk 15 Filistinliyi gözaltına aldı. Baskınlar sonrası evler tahrip edildi.

Yayın Tarihi: 17.11.2024 16:44
Güncelleme Tarihi: 17.11.2024 16:44
İsrail Askerlerinden Batı Şeria'da 15 Filistinli Gözaltına Alındı

İsrail Ordusu, 15 Filistinliyi Gözaltına Aldı

İsrail askerleri, işgal altındaki Batı Şeria'nın farklı bölgelerine düzenlediği baskınlarla biri çocuk olmak üzere 15 Filistinliyi gözaltına aldı. Filistin Esirler Cemiyeti'nden yapılan açıklamada, İsrail ordusunun 7 Ekim 2023'ten bu yana sürdürdüğü operasyonlarla ilgili detaylar verildi.

Baskınlar ve Eylemler

Dün akşamdan beri Selfit, Tulkerim, Ramallah, Kudüs ve El Halil gibi kentlerde gerçekleştirilen baskınlarda, çok sayıda evin tahrip edildiği bildirildi. Ayrıca, gözaltına alınan kişiler ve aileleri darp ve tehdide maruz kaldığı aktarıldı.

Artan Gözaltı Sayıları

Açıklamada, işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te 7 Ekim 2023'ten bu yana gözaltına alınan Filistinli sayısının 11 bin 700'ü geçtiği ifade edildi. İşgalin başladığı tarihten bu yana 167'si çocuk olmak üzere 783 Filistinli hayatını kaybetti.

Gözaltı ve Saldırıların Artışı

İsrail'in Gazze Şeridine saldırı başlattığı günden itibaren, Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te Filistinlilere yönelik yapılan gözaltı, baskın ve saldırılarda ciddi bir artış yaşanıyor. Bu durum, bölgedeki gerginliğin daha da tırmanmasına neden oluyor.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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