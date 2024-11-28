İsrail Askerlerinden Batı Şeria'da 18 Filistinli Gözaltına Alındı

İsrail Askerlerinin Gözaltıları Devam Ediyor

İsrail askerleri, işgal altındaki Batı Şeria'nın çeşitli kentlerine düzenlediği baskınlarla ikisi çocuk olmak üzere 18 Filistinliyi gözaltına aldı. Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) ve Filistin Esirler Cemiyeti, bu baskınların devam ettiğini açıkladı.

Baskınlar ve Gözaltılar

Açıklamaya göre, İsrail ordusu dün akşamdan bu yana Ramallah, Beytüllahim, Kalkilya, Nablus, El Halil, Cenin ve Kudüs gibi şehirlere baskın düzenledi. Bu baskınlarda hem evlerin tahrip edildiği hem de alıkonulan kişilerin ailelerinin darp ve tehditlere maruz kaldığı bildiriliyor.

Gözaltı Sayısı 11,800'ü Geçti

7 Ekim 2023 tarihinden bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te 11,800'den fazla Filistinli gözaltına alındı. Bunun yanı sıra, bu süreçte 167’si çocuk olmak üzere toplam 794 Filistinli hayatını kaybetti.

Gazze Şeridi'ne yönelik başladığı saldırılar nedeniyle İsrail’in Batı Şeria ve Doğu Kudüs'teki gözaltı ve saldırılarında belirgin bir artış gözlemleniyor.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.