DOLAR
34,62 0,06%
EURO
36,6 -0,02%
ALTIN
2.944,49 -0,24%
BITCOIN
3.291.457,91 1,31%

İsrail Askerlerinden Batı Şeria'da 18 Filistinli Gözaltına Alındı

İsrail, 7 Ekim'den bu yana Batı Şeria'da 11,800'den fazla Filistinliyi gözaltına aldı. Çocuklar da dahil 18 kişi gözaltında.

Yayın Tarihi: 28.11.2024 13:21
Güncelleme Tarihi: 28.11.2024 13:21
İsrail Askerlerinden Batı Şeria'da 18 Filistinli Gözaltına Alındı

İsrail Askerlerinin Gözaltıları Devam Ediyor

İsrail askerleri, işgal altındaki Batı Şeria'nın çeşitli kentlerine düzenlediği baskınlarla ikisi çocuk olmak üzere 18 Filistinliyi gözaltına aldı. Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) ve Filistin Esirler Cemiyeti, bu baskınların devam ettiğini açıkladı.

Baskınlar ve Gözaltılar

Açıklamaya göre, İsrail ordusu dün akşamdan bu yana Ramallah, Beytüllahim, Kalkilya, Nablus, El Halil, Cenin ve Kudüs gibi şehirlere baskın düzenledi. Bu baskınlarda hem evlerin tahrip edildiği hem de alıkonulan kişilerin ailelerinin darp ve tehditlere maruz kaldığı bildiriliyor.

Gözaltı Sayısı 11,800'ü Geçti

7 Ekim 2023 tarihinden bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te 11,800'den fazla Filistinli gözaltına alındı. Bunun yanı sıra, bu süreçte 167’si çocuk olmak üzere toplam 794 Filistinli hayatını kaybetti.

Gazze Şeridi'ne yönelik başladığı saldırılar nedeniyle İsrail’in Batı Şeria ve Doğu Kudüs'teki gözaltı ve saldırılarında belirgin bir artış gözlemleniyor.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

İLGİLİ HABERLER

O markette indirim şenliği başladı! 40’lısı 200 TL’den ucuza satılacak

Aralık Gelmeden Zam Müjdesi Geldi! Maaşlar Yüzde 100 Arttı!

Milyonlarca Bağ-Kur’lu bu açıklamayı beklemekteydi: 7200 gün sonrası ne olacak?

Her çalışanın maaşı artacak! AK Parti’den vergi dilimi hazırlığı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
MSB'den Anormal Kitap Kapağı Açıklaması: Toplatılan Ders Notları
2
İspanya'da Düzensiz Göçmen Sayısı Rekor Kırdı: 45 Bini Aştı
3
Sivil Toplum Kuruluşlarından 'Sizi Bekliyorlar' Kampanyası
4
Elazığ'da Heimlich Manevrası ile Hayat Kurtarıldı
5
MHP'li Büyükataman'dan Ümit Özdağ'a Sert Tepki
6
İstanbul'da Sahte İçkiden Ölenlerin Sayısı 3'e Yükseldi

Aile Bakanlığı’ndan 2025’te kredi desteği müjdesi! Binlerce kişiye daha faizsiz verilecek

Emeklilere 9.000 TL Pazar Desteği Duyurusu! Hemen Ödenecek

Halkbank promosyonda rekor tazeledi! Aralık ayı promosyonunu 75.500 TL’ye yükseltti

Her çalışanın maaşı artacak! AK Parti’den vergi dilimi hazırlığı

Aralık Gelmeden Zam Müjdesi Geldi! Maaşlar Yüzde 100 Arttı!

Yeni yıla kadar borcunu kapatmayan hapı yuttu! Yeni zamlar akıllara zarar gelecek

PTT taraflarında hareketlenme başladı! Yoksa PTT personel alımı müjdesi mi geliyor

Art arda gelen zamlara hazırlanın! Pompalar yine güncelleniyor

Bakan Işıkhan'dan Asgari Ücret Zammı Açıklaması: 'Hazırız!'

O markette indirim şenliği başladı! 40’lısı 200 TL’den ucuza satılacak

Milyonlarca Bağ-Kur’lu bu açıklamayı beklemekteydi: 7200 gün sonrası ne olacak?

Emekliye 10.000 TL pazar desteği müjdesi! Tarih vererek açıklandı