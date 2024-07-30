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İsrail Askerlerinden Batı Şeria'da Şiddet Olayı

Batı Şeria'da İsrail askerlerinin saldırısında biri çocuk 2 Filistinli hayatını kaybetti, bir yaralı var.

Yayın Tarihi: 30.07.2024 22:50
Güncelleme Tarihi: 30.07.2024 22:50
İsrail Askerlerinden Batı Şeria'da Şiddet Olayı

Batı Şeria'daki Olayların Ardından Korkunç Gelişmeler

İsrail askerleri, işgal altındaki Batı Şeria'nın güney ve kuzey bölgelerinde düzenledikleri operasyonlar sırasında biri çocuk 2 Filistinliyi öldürdü. Ayrıca, bu saldırılarda bir kişi de yaralandı.

Nablus'taki Baskın ve Sonrası

Filistin haber ajansı WAFA'nın aktardığı bilgilere göre, İsrail askerleri Nablus'taki El-Halle bölgesine baskın yaptı. Bu baskın sırasında, Filistinlilerin evlerine gerçek mermiyle ateş açıldığı ve göz yaşartıcı gaz kullanıldığı belirtildi.

Görgü Tanıklarının İfadeleri

Bölge sakinlerinden Ramazan Sadık (45), evinin önünde durduğu sırada İsrail askerlerinin açtığı ateşle başından ve göğsünden vurularak hayatını kaybetti. Bir diğer olayda ise, El-Halil'in kuzeyindeki Beyt Aynun bölgesinde 16 yaşındaki Murad Ceradat, askerler tarafından yakın mesafeden vurularak yaşamını yitirdi. Kızılay ekiplerinin Ceradat'a ulaşmasına izin verilmediği de bildirildi.

Sosyal Medyada Paylaşılan Görüntüler

Aktivistler ve gazeteciler, sosyal medya platformlarında bir askeri noktanın yanındaki kanlar içinde yerde yatan bir kişiyi gösteren fotoğrafları paylaştı.

Kalkilya'daki Baskın ve Yaralılar

Öte yandan, İsrail askerlerinin Kalkilya kentinin Hable beldesine düzenlediği baskında, bir Filistinlinin göğsünden ve elinden vurulup hastaneye kaldırıldığı bildirildi. Filistin Kızılayı, yaralıya yönelik yapılan müdahalenin detaylarını paylaştı.

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