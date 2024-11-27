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İsrail Askerlerinden Batı Şeria'ya Baskın: 15 Filistinli Gözaltına Alındı

İsrail, Batı Şeria'da gerçekleştirdiği baskınlarla 15 Filistinliyi gözaltına alırken, gözaltı sayısı 11,800'ü geçti.

Yayın Tarihi: 27.11.2024 13:53
Güncelleme Tarihi: 27.11.2024 13:53
İsrail Askerlerinden Batı Şeria'ya Baskın: 15 Filistinli Gözaltına Alındı

Gözaltılar Devam Ediyor

İsrail askerleri, işgal altındaki Batı Şeria'nın çeşitli kentlerine düzenlediği baskınlar sonucunda biri çocuk olmak üzere 15 Filistinliyi gözaltına aldı. Filistin Kurtuluş Örgütüne (FKÖ) bağlı Esirler ve Serbest Bırakılanlar Heyeti ile Filistin Esirler Cemiyeti tarafından yapılan ortak açıklamada, İsrail ordusunun Batı Şeria'da Filistinlilerin evlerine baskınlarına devam ettiği bildirildi.

Baskınların Ayrıntıları

Açıklamada, İsrail askerlerinin dün akşamdan itibaren Ramallah, Beytüllahim, Kalkilya, Nablus ve El Halil kentlerine baskınlar düzenlediği vurgulandı. Baskınlar sırasında, Filistinlilerin evlerinin tahrip edildiği ve alıkonulan kişilerin ile ailelerinin darp ve tehditlere maruz kaldığı ifade edildi.

Gözaltı Sayısı Artıyor

7 Ekim 2023 tarihinden itibaren, işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te gözaltına alınan Filistinlilerin sayısının 11,800'ü geçtiği kaydedildi. Bu tarihten bu yana, İsrail'in Gazze Şeridi'ne başlattığı saldırılar çerçevesinde, Batı Şeria ve Doğu Kudüs'teki Filistinlilere yönelik baskın, gözaltı ve saldırılarda büyük bir artış olduğu bildiriliyor.

Hayatını Kaybedenler

7 Ekim 2023'ten bu yana, Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te İsrail askerleri ile işgal altındaki topraklarda bulunan İsraillilerin saldırılarında 167’si çocuk olmak üzere 794 Filistinli hayatını kaybetti.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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