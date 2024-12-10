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İsrail Askerlerinden Batı Şeria'ya Baskın: 40 Filistinli Gözaltına Alındı

İsrail güçleri, Batı Şeria'da gerçekleştirdiği baskınlarda 40 Filistinliyi gözaltına aldı. Gözaltı sayısı 12 bini aştı.

Yayın Tarihi: 10.12.2024 12:57
Güncelleme Tarihi: 10.12.2024 12:57
İsrail Askerlerinden Batı Şeria'ya Baskın: 40 Filistinli Gözaltına Alındı

İsrail'in Batı Şeria'daki Gözaltı Operasyonları Sürüyor

İsrail askerleri, işgal altındaki Batı Şeria'nın çeşitli kentlerine düzenlediği baskınlarla birlikte 40 Filistinliyi gözaltına aldı. Bu gözaltılar, eski tutukluların da bulunduğu kişiler üzerinde yoğunlaşıyor.

Ortak Açıklama

Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) bağlı Esirler ve Serbest Bırakılanlar Heyeti ile Filistin Esirler Cemiyeti tarafından yapılan ortak açıklamada, İsrail ordusunun Batı Şeria'daki evlere yaptığı baskınların sürdüğü vurgulandı. Beytullahim, Kalkilya, Cenin, Eriha, Tubas, El-Halil ve Ramallah kentlerinde gerçekleştirilen operasyonlarda gözaltına alınan Filistinlilerin sayısının 40 olduğu belirtildi.

Baskınların Etkileri

Baskınlar sırasında, evlerin tahrip edildiği, alıkonulan kişilerin ve ailelerinin darp ve tehdide maruz kaldığı ifade edildi. Ayrıca, 7 Ekim 2023 tarihinden bu yana Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te gözaltına alınan Filistinlilerin sayısının 12 bini geçtiği bildirildi.

Artan Gözaltı Sayısı

İsrail'in 7 Ekim 2023'te Gaza Şeridi'ne başlattığı saldırının ardından, işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda artış yaşanıyor. Bu dönemde, İsrail askerleri ve Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerle yaşanan çatışmalarda 167'si çocuk olmak üzere 809 Filistinli hayatını kaybetti.

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