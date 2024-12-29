İsrail Askerlerinden Irkçı Paylaşıma Tepki: 'Köyünüz Yansın' Şarkısı Eşliğinde Kundaklama Görüntüleri Yayınlandı

İsrail Askerleri Irkçı Paylaşımda Bulundu

İsrail askerleri, Gazze'nin kuzeyindeki Beyt Hanun beldesinde zorla göç ettirdikleri bölge sakinlerinin evlerini ateşe verdikleri anların görüntülerini, ırkçı bir şarkı eşliğinde sosyal medyada paylaştı. Söz konusu görüntü, askerlerin 92'nci Taburu'na bağlı birlikler tarafından dronla kayıt altına alındı.

Büyük Yıkım ve Kutlamalar

Beyt Hanun'da gerçekleştirilen bu eylem, bölgede büyük yıkıma neden oldu. Askerler, ateşe verdikleri evleri kaydettikten sonra, bu anları 'Köyünüz yansın' şarkısı eşliğinde paylaştı. Gazze'deki Refah kentinde yaşanan katliamlar sonrası ise Kudüs'te bazı İsraillilerin, aynı şarkı eşliğinde eğlenceler düzenlediği belirtiliyor.

Irkçı Tezahüratlar Statlarda Yankılandı

Ayrıca, bazı İsrailli futbol kulüpleri taraftarlarının statlarda sık sık Köyünüz yansın tezahüratları yaparak Filistinlileri hedef alması dikkat çekti. Bu durum, bölgede yaşanan çatışmaların ve insan hakları ihlallerinin boyutunu bir kez daha gözler önüne seriyor.