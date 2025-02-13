İsrail Askerlerinden Skandal Baskın: Filistinli Çocuğun Çantası Çalındı

İsrail Ordusunun El-Faria Mülteci Kampı'na Baskınında Çocuk Çantası Skandalı

İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyinde yer alan El-Faria Mülteci Kampı'na düzenlediği baskında, dikkat çeken bir olay yaşandı. Bir İsrail askeri, baskın sırasında Filistinli bir çocuğa ait çantayı sırtına takarak operasyonuna devam etti.

Filistin'in Sesi Radyosu'nun sosyal medya hesabında paylaşılan bir fotoğrafta, sırtında çocuk çantasıyla görüntülenen bir İsrail askerinin diğer askerlerle birlikte baskın yaptığı gözlemleniyor. Paylaşımda, 'Tubas kentindeki El-Faria Mülteci Kampı'nda İsrail askerlerinden biri, Şems adlı çocuğun çantasını evinden çaldı.' ifadelerine yer verildi.

Filistin Haber Ağı adlı sivil toplum kuruluşu da benzer bir paylaşım yaparak, 'Bir İsrail askeri, El-Faria Mülteci Kampı'na düzenlenen baskında, Şems es-Sair adlı çocuğun okul çantasını evinden almıştır.' açıklamasında bulundu. Aynı paylaşımda, küçük Filistinli Şems'in çantasının görüntüsünü görünce ağladığı aktarıldı.

İsrail Ordusunun Son Baskınları ve Saldırılar

İsrail ordusu, 11 gün süren yoğun baskınlarının ardından El-Faria Mülteci Kampı'ndan 8 Şubat'ta güçlerini geri çekti. 19 Ocak Pazar günü Gazze'de varılan ateşkesin ardından, 21 Ocak Salı günü Cenin kentinde 'Demir Duvar' adı verilen bir saldırı başlatıldı. Bu saldırılar sonucunda 25 Filistinli hayatını kaybetti.

Saldırılar 27 Ocak'ta Tulkerim'e, 2 Şubat'ta ise Tubas'ın El-Faria Mülteci Kampı ve Tamun beldesine kadar genişledi. Filistin Sağlık Bakanlığı, 2023 yılının başından bu yana Batı Şeria'da İsrail saldırılarında 10'u çocuk, kadın ve yaşlı olmak üzere toplam 70 Filistinlinin öldüğünü duyurdu.

İsrail’in Gazze’ye yönelik başlattığı saldırılar 7 Ekim 2023'ten bu yana artış gösterdi. O tarihten itibaren Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te gerçekleşen saldırılarda 905 Filistinli hayatını kaybederken, yaklaşık 7 bin kişi yaralandı ve 14 bin 300 kişi gözaltına alındı.