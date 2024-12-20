İsrail Askerlerinden Şok İtiraf: Sivilleri 'Terörist' Olarak İlan Ediyoruz

Gazze'de İsrail Askerlerinden Şok İtiraf

İsrail'ın Haaretz gazetesinde yayınlanan bir habere göre, Gazze Şeridi'nde görev yapan İsrail askerleri, sivillere yönelik saldırılar gerçekleştirdikten sonra bu kişileri 'terörist' olarak duyurduklarını itiraf etti.

Kimlikler Belirsiz, Hayatlar Tehlikede

Askerler, Gazze'de 'terörist' olarak işaretlenen binaların bombalanması sonrası buraya giren sivillerin hayatlarının tehdit altında olduğunu belirtti. Hedef listesinin düzenli olarak güncellenmediğini aktaran askerler, 'Savaşçı olmadığı halde buralara giren her şahıs İsrail ordusunun saldırılarına maruz kalır' açıklamasında bulundu.

Netzarim Koridoru'na Yönelik Talimatlar

İsmi açıklanmayan bir üst düzey subay, 'Ordu talimatlarına göre, aktif hedef olarak gösterilen bir bina her zaman aktif hedef olarak kalacak' diyerek, öldürülenlerin kimliğine bakılmaksızın saldırıların devam ettiğini belirtti. Gazze Şeridi'ni ikiye bölen Netzarim Koridoruna giren her insanın vurulmasına yönelik talimatların verildiği ifade edildi.

Keskin Nişancıların Yetkisi

252. Tümeninde görev yapan bir subay, 'Tümenin öldürme yetkisi, keskin nişancının görme menziline kadar uzanır. Orada sivilleri öldürüyoruz ve terörist sayılıyorlar' açıklamasında bulundu. Asker, bu durumun askeri birlikler arasında rekabet yarattığını ve ölü sayısının artırılması hedefi koyulduğunu ekledi.

Ölü Sayıları ve Gerçekler

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı verilerine göre, 7 Ekim 2023 tarihinden itibaren süregelen İsrail saldırılarında ölen Filistinli sayısının 45 bini aştığı belirtiliyor. Sağlık Bakanlığı, sadece hastanelere ulaşan can kayıplarını duyurduğundan gerçek rakamların çok daha fazla olduğu ifade edildi.

İsrail'den Yalanlamalar

İsrail makamları, bu rakamları şüpheyle karşılasa da, Gazze'de ölen Filistinlilerin arasında yalnızca 14 bininin silahlı kişiler olduğu tahmin ediliyor. Ancak, 3 bin kişinin silahlı olduğuna keskin gözle bakıldığı belirtildi.

Bombalamalar ve Siviller

Gazze'nin güneyine 'güvenli' denilen el-Mevasi bölgesinin ağır bombardımana tutulduğu ve buralarda yüz binlerce yerinden edilmiş sivilin bulunduğu, burada düzenlenen saldırılarda çok sayıda sivilin hayatını kaybettiği aktarıldı.