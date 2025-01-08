İsrail Askerlerine Yurt Dışında Gözaltı Uyarısı: Kılavuz Yayınlandı

İsrail Ordusu Askerlerini Yurt Dışında Cezai Yaptırımlara Karşı Uyarıyor

İsrail basını, Gazze Şeridi'nde devam eden saldırılara katılan askerlerinin yurt dışında gözaltına alınmaları durumunda hangi adımları atabileceklerine dair bir kılavuz yayınladı. Bu kılavuz, askerlerin yurt dışında muhatap olabilecekleri yasal süreçlerde nasıl hareket etmeleri gerektiğine ışık tutuyor.

İsrail'den Yurt Dışı Seyahat Endişesi

Haaretz gazetesinin haberine göre, İsrail ordusu, askerlerine yurt dışında cezai yaptırımlara maruz kalma ihtimali hakkında uyarıda bulundu. Askeri Başsavcılık, Dışişleri Bakanlığı, Ulusal Güvenlik Konseyi ve Şin-Bet'ten oluşan bir görev gücü, çeşitli ülkelerdeki İsrail askerlerine yönelik riskleri araştırmakta ve yürütülen soruşturmaları takip etmektedir.

Yurt Dışında Suç Duyuruları Artıyor

Güney Afrika, Sri Lanka, Belçika, Fransa ve Brezilya gibi ülkelerde, Gazze’de işlenen savaş suçları nedeniyle İsrail askerleri hakkında soruşturma açıldığı bildirilmektedir. Son dönemde yurt dışında gözaltına alınan askerlerin karşılaştığı riskler, özellikle sosyal medya üzerinden paylaşımlar nedeniyle de arttığı ifade edilmektedir.

Brezilya Örneği: Bir Asker Ülkeden Kaçtı

5 Ocak 2023 tarihinde, Brezilya’ya tatile giden bir İsrailli askerin, hakkında başlatılan soruşturmanın ardından ülkeden kaçtığı bildirildi. Bu durum, diğer askerlerde de benzer endişeleri artırdı.

Askerlerin Dikkat Etmesi Gereken Kurallar

Yediot Ahronot gazetesinin hazırladığı rehberde, Uluslararası Ceza Mahkemesi savunma avukatı Nick Kaufmann, gözaltına alınan her İsrailli’nin konsolosluk yardımı alma hakkına sahip olduğunu vurgulayarak, yurt dışında tutuklanan bir askerin derhal konsoloslukla iletişime geçmesi gerektiğini ifade etti.

Gazze’ye yönelik saldırılara katılmış askerlerin yurt dışına seyahat etmesinin risk taşıdığına dikkat çeken Kaufmann, bu riskin, bazı ülkelerin evrensel yargı yetkisi nedeniyle ciddi suçlarla bağlantılı olan kişileri tutuklama yetkisine sahip olmalarından kaynaklandığını aktardı.

Sosyal Medya Paylaşımlarının Riskleri

Kaufmann, İsrail askerlerinin, Gazze’deki saldırıları gösteren fotoğraf ve videoları paylaşmaktan kaçınmaları gerektiğini belirtti. Çünkü bu tür paylaşımlar, İsrail’in uluslararası kamuoyundaki imajını zedeleyebilir.

Sonuç olarak, İsrail’de yedek askerler hakkında yaklaşık 50 şikayet bulunurken, bu şikayetlerden 10’unun soruşturmaya dönüştüğü fakat henüz bir tutuklama kaydedilmediği aktarıldı. Tüm bu gelişmeler, askeri operasyonların uluslararası alandaki yansımalarını ve İsrail askerlerinin karşılaşabileceği potansiyel sorunları gözler önüne seriyor.