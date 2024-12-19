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İsrail Askerlerinin Ateşinde 80 Yaşındaki Filistinli Kadın Hayatını Kaybetti

Batı Şeria'da İsrail askerlerinin açtığı ateşle 80 yaşındaki Halime Ebu Leyl yaşamını yitirdi, 3 kişi yaralandı.

Yayın Tarihi: 19.12.2024 13:04
Güncelleme Tarihi: 19.12.2024 13:04
İsrail Askerlerinin Ateşinde 80 Yaşındaki Filistinli Kadın Hayatını Kaybetti

İşgal altındaki Batı Şeria'da, İsrail askerleri tarafından açılan ateş sonucunda 80 yaşındaki Filistinli kadın yaşamını yitirdi. Filistin Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Nablus'a bağlı Balata Mülteci Kampı'na düzenlenen baskında yaşananlar aktarıldı.

Baskın sırasında çıkan çatışmaların ardından, İsrail askerlerinin Filistinlilere ateş açtığı belirtildi. Bu olayda Halime Ebu Leyl'in hayatını kaybettiği, ayrıca 3 Filistinlinin yaralandığı kaydedildi.

Bu tür olaylar, bölgede gerginliğin artmasına neden olurken, uluslararası tepki toplamaya devam ediyor.

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