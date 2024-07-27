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İsrail Askerlerinin Batı Şeria'da Düzenlediği Baskınlarda Yaralılar ve Gözaltılar

İsrail askerlerinin Batı Şeria'da düzenlediği baskınlarda 7 Filistinli yaralandı, 2 kişi gözaltına alındı.

Yayın Tarihi: 27.07.2024 07:59
Güncelleme Tarihi: 27.07.2024 07:59
İsrail Askerlerinin Batı Şeria'da Düzenlediği Baskınlarda Yaralılar ve Gözaltılar

İsrail Askerlerinin Batı Şeria'da Yürüttüğü Operasyonlar

İsrail ordusunun işgal altındaki Batı Şeria'da gerçekleştirdiği gece operasyonları sırasında 1'i ağır olmak üzere toplam 7 Filistinli yaralandı.

Gece Boyu Baskınlar

Filistin medyası WAFA'nın bildirdiğine göre, İsrail güçleri Cenin, Doğu Kudüs ve Ramallah gibi bölgelerde baskınlar düzenleyerek çeşitli hedeflere yöneldi.

İseviyye Mahallesi'nde Gerçekleşen Olaylar

Doğu Kudüs'teki İseviyye Mahallesi'nde, bir Filistinliye ateş açarak ağır şekilde yaralayan İsrail askerleri, yaralıyı da gözaltına aldı. Bu bölgedeki başka bir baskında, 12 yaşında bir çocuk ile 76 yaşındaki bir kadının da dahil olduğu 6 Filistinli, ağır yaralar alarak hastaneye kaldırıldı.

Şufat Mülteci Kampı'nda Çatışmalar

Kudüs'ün kuzeyinde bulunan Şufat Mülteci Kampı'nda çıkan çatışmalar sırasında, İsrail askerleri Filistinlilere plastik mermiler ve göz yaşartıcı gaz bombaları ile saldırdı.

Baskınlar ve Güvenlik Önlemleri

Cenin'in güneybatısındaki Yabed kasabasında evlerde geniş çaplı arama yapan İsrail güçleri, çevre köyler ve kasabalarda güvenlik tedbirlerini artırdı. Ayrıca Ramallah'ın kuzeyindeki Sincel kasabasında 19 yaşındaki bir genç gözaltına alındı.

Artan Gözaltı ve Saldırılar

7 Ekim 2023'ten bu yana, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının başlamasıyla Batı Şeria ve Doğu Kudüs'teki Filistinlilere yönelik gözaltı ve baskınlarda belirgin bir artış yaşandı. Bu süre zarfında, 589 Filistinli hayatını kaybetti.

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