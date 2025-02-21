İsrail Askerlerinin Batı Şeria'daki Ateşi: Biri Çocuk İki Filistinli Yaralı

İsrail Askerlerinin Açtığı Ateşle İki Filistinli Yaralandı

İsrail ordusunun işgal altındaki Batı Şeria'nın Ramallah kentinde gerçekleştirdiği baskınlar sırasında, biri çocuk iki Filistinli yaralandı. Filistin resmi ajansı WAFA'nın haberine göre, İsrail askerleri, Ramallah'ın batısındaki Şibtin köyüne baskın düzenledi.

Baskın Sırasında Yaralananlar

Baskın sırasında herhangi bir arbede yaşanmadığı halde, İsrail güçleri bölge sakinlerine ateş açtı. 15 yaşındaki bir Filistinli çocuk, açılan ateş sonucu bacağından yaralandı ve tedavi için hastaneye kaldırıldı. Ayrıca, İsrail ordusu Şibtin köyüne komşu Şukya köyüne de baskın düzenleyerek, 37 yaşındaki bir Filistinliyi uyluğundan yaraladı.

İsrail askerleri köydeki dükkanları silah zoruyla boşalttı, denetim yaptı ve bazı Filistinlilere eziyet etti. Baskınlar sırasında köydeki birçok araca zarar verildi, evlere ateş açıldı ve göz yaşartıcı gaz bombası atıldı.

Gergin Ortamın Ardından Yaşananlar

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı 7 Ekim 2023'ten bu yana, işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda keskin bir artış gözlemleniyor. Bu süreçte, 167'si çocuk olmak üzere toplam 920 Filistinli yaşamını yitirdi, 7000'e yakın kişi yaralandı.