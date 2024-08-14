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İsrail Askerlerinin Batı Şeria'daki Baskını: Bir Filistinli Hayatını Kaybetti

İsrail'in Batı Şeria'daki baskınında bir Filistinli yaşamını yitirdi. Gözaltılar ve saldırılar artıyor.

Yayın Tarihi: 14.08.2024 09:16
Güncelleme Tarihi: 14.08.2024 09:16
İsrail Askerlerinin Batı Şeria'daki Baskını: Bir Filistinli Hayatını Kaybetti

İsrail Askerlerinden Batı Şeria'ya Baskın

İsrail Silahlı Kuvvetleri, işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyinde gerçekleştirdiği bir operasyon sırasında bir Filistinliyi öldürdü.

Operasyonun Detayları

Sabah saatlerinde gerçekleşen baskında, Tubas kenti hedef alındı. İsrail askerleri, buldozerler ve insansız hava araçları (İHA) kullanarak bir evi kuşattı. Kuşatma sırasında ateş açıldı ve omuzdan ateşlemeli füzeler kullanıldı.

Hayatını Kaybeden Filistinli

Filistin resmi haber ajansı WAFA'ya göre, bu baskın sonucunda Filistinli Fayiz Ebu Amir yaşamını yitirdi.

Baskınlar ve Silah Sesleri

Baskının ardından İsrail askerlerinin, Tubas'tan sonraki durakları olan yakınlardaki Tamun beldesine de buldozerlerle baskın düzenlediği aktarıldı. Bu süreçte beldedeki evler arandı ve zaman zaman silah sesleri duyuldu.

Artan Saldırılar

7 Ekim 2023'te İsrail'in Gazze Şeridi'ne başlattığı saldırılardan bu yana Batı Şeria ve Doğu Kudüs'teki Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda belirgin bir artış görüldü. Bu olaylar sonucunda hayatını kaybeden Filistinli sayısı 626'ya yükseldi.

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