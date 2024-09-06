Bist 100
10.343,31 2%
DOLAR
32,66 0,03%
EURO
35,14 0,01%
ALTIN
2.435,95 0,02%

İsrail Askerlerinin Batı Şeria'daki Baskınları Sonucu 2 Filistinli Yaralandı

İsrail askerleri Batı Şeria'da düzenlediği baskınlarda 2 Filistinliyi yaraladı, bölgedeki çatışmaların bilançosu artıyor.

Yayın Tarihi: 06.09.2024 00:07
Güncelleme Tarihi: 06.09.2024 00:07
İsrail Askerlerinin Batı Şeria'daki Baskınları Sonucu 2 Filistinli Yaralandı

Batı Şeria'da Yeni Çatışmalar

Son günlerde İsrail askerleri, işgal altındaki Batı Şeria'nın çeşitli bölgelerinde baskınlar düzenlemeye devam ediyor.

Yaralananlar ve Olaylar

Filistin Kızılayı tarafından yapılan açıklamaya göre, son baskınlarda 2 Filistinli yaralandı. Baskınlar, kuzeyde Nablus bölgesine bağlı Balata Mülteci Kampı ve Kalkilya, güneyde ise Beytüllahim'e yönelik gerçekleştirildi.

Beytüllahim'e bağlı Husan kasabasında, bir genç kız karnından gerçek mermiyle yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Nablus'taki Balata Mülteci Kampı'ndaki operasyon sırasında 30 yaşındaki bir genç şarapnel parçasıyla yaralandı.

Kefr Kaddum'daki Olaylar

Ayrıca, Kalkilya'nın doğusunda bulunan Kefr Kaddum kasabasına yapılan baskında, İsrail askerleri Filistinlilerin evlerine göz yaşartıcı gaz bombası attı.

Çatışmaların Genişlemesi

İsrail ordusunun 28 Ağustos’tan bu yana düzenlediği geniş kapsamlı saldırılarda toplamda 39 Filistinli hayatını kaybetti. 7 Ekim 2023 itibarıyla ise işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te, İsrail askerleri ile yerleşimcilerin saldırılarında toplam 691 Filistinli öldü.

Çatışmaların etkileri bölgede her geçen gün artarken, sivil halkın güvenliği tehlikeye girmeye devam ediyor.

İLGİLİ HABERLER

PS Plus Eylül 2024 Oyunları Belli Oldu! 5 Bin TL Değerinde 3 Oyun Bedava: İşte Ücretsiz Verilecek Oyunlar

6 Eylül 2024 Cuma günlük burç yorumları! Aşk, para, iş ve sağlık falı

Memur olmak isteyene müjde! En az lise mezunu olana memurluk: KPSS’siz memur alımı başladı

Dar Gelirli Vatandaşlara Müjde: Bu Tarihten İtibaren 9077 TL Ödeme Yapılacak

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
6-65 yaş arası ücretsiz ulaşım sona erdi! Yaşlılara darbe üstüne darbe
2
Bugün yapmayana yarın 13 bin TL ceza kesilecek! Ev sahipleri şimdi yandı
3
1995-2008 arası SGK girişlilere yeni emeklilik tablosu! Yaş ve prim değişti
4
Toplu taşımada ücretsiz dönem bitti! 60-65 yaş üzeri vatandaşlara kötü haber
5
Ankara Büyükşehir Belediyesi iki ilçeye müjdeyi verdi! Sadece 50 dakika sürecek
6
Emeklilere 5 bin TL pazar harçlığı müjdesi canlı yayında geldi ve resmen başladı
7
Ankaralılara müjdeler müjdesi! Tüm vatandaşlara ücretsiz olacak

PS Plus Eylül 2024 Oyunları Belli Oldu! 5 Bin TL Değerinde 3 Oyun Bedava: İşte Ücretsiz Verilecek Oyunlar

2023 Model Renault Otomobil İcradan Satılığa Çıkarıldı: İşte Fiyatı ve İhale Detayları

Memur olmak isteyene müjde! En az lise mezunu olana memurluk: KPSS’siz memur alımı başladı

BİM 6 Eylül 2024 Aktüel Ürünler Kataloğu: Televizyonlardan Elektrikli Bisikletlere, Kaçırılmayacak Fırsatlar

Emekliye %13.44 OVP Zammı Müjdesi! SSK ve Bağ-Kur Emeklilerine Yeni Maaşları Hesaplandı

Askeri Birliklere 41 Memur Alımı: 2828 Sayılı Kanun Kapsamında KPSS'siz Alım Başladı! Aşçı, Tekniker, Hizmetli, Memur...

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı En Az İlkokul Mezunu Memur Alımı İçin İlan Yayımladı! Hizmetli, Memur, Avukat....

6 Eylül 2024 Cuma günlük burç yorumları! Aşk, para, iş ve sağlık falı

Epic Games Store'dan oyunseverleri çıldırtan haber! 2024'ün en çok oynanan iki oyunu ücretsiz oldu

Karayolları Genel Müdürlüğü Bu illerde KPSS'siz Memur Alım İlanını Az Önce Duyurdu: Şartlar, Kontenjanlar ve Başvuru Detayları

O Belediyeden Yüksek Maaşlı Kadın/Erken Memur Alımı İlanı: Şartlar ve Başvuru Detayları

Dar Gelirli Vatandaşlara Müjde: Bu Tarihten İtibaren 9077 TL Ödeme Yapılacak