İsrail Askerlerinin Batı Şeria'daki Baskınları Sonucu 2 Filistinli Yaralandı

Batı Şeria'da Yeni Çatışmalar

Son günlerde İsrail askerleri, işgal altındaki Batı Şeria'nın çeşitli bölgelerinde baskınlar düzenlemeye devam ediyor.

Yaralananlar ve Olaylar

Filistin Kızılayı tarafından yapılan açıklamaya göre, son baskınlarda 2 Filistinli yaralandı. Baskınlar, kuzeyde Nablus bölgesine bağlı Balata Mülteci Kampı ve Kalkilya, güneyde ise Beytüllahim'e yönelik gerçekleştirildi.

Beytüllahim'e bağlı Husan kasabasında, bir genç kız karnından gerçek mermiyle yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Nablus'taki Balata Mülteci Kampı'ndaki operasyon sırasında 30 yaşındaki bir genç şarapnel parçasıyla yaralandı.

Kefr Kaddum'daki Olaylar

Ayrıca, Kalkilya'nın doğusunda bulunan Kefr Kaddum kasabasına yapılan baskında, İsrail askerleri Filistinlilerin evlerine göz yaşartıcı gaz bombası attı.

Çatışmaların Genişlemesi

İsrail ordusunun 28 Ağustos’tan bu yana düzenlediği geniş kapsamlı saldırılarda toplamda 39 Filistinli hayatını kaybetti. 7 Ekim 2023 itibarıyla ise işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te, İsrail askerleri ile yerleşimcilerin saldırılarında toplam 691 Filistinli öldü.

Çatışmaların etkileri bölgede her geçen gün artarken, sivil halkın güvenliği tehlikeye girmeye devam ediyor.