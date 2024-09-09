İsrail Askerlerinin Batı Şeria'daki Gözaltıları

İsrail Askerleri Batı Şeria'da Gözaltı Operasyonları Düzenliyor

İsrail askerlerinin işgal altındaki Batı Şeria'da gerçekleştirdiği baskınlarda, son 24 saatte aralarında bir kadın gazeteci ile eski tutukluların da bulunduğu toplamda 12 Filistinli gözaltına alındı.

Filistin Kuruluşları Ortak Açıklama Yaptı

Filistin Kurtuluş Örgütü’ne bağlı Esirler ve Serbest Bırakılanlar Heyeti ile Filistin Esirler Cemiyeti, İsrail'in Batı Şeria'daki baskınların devam ettiğini duyurdu. Açıklamada, bu operasyonların bölgedeki gerilimi artırdığına dikkat çekildi.

Gözaltı ve Baskınlarda Artış

7 Ekim 2023 tarihinden itibaren İsrail'in Gazze Şeridi'nde başlattığı saldırılar sonrasında, Batı Şeria ve Doğu Kudüs'teki Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda gözle görülür bir artış yaşandığı bildiriliyor. Bu süre zarfında İsrail askerleri ile bölgedeki İsrailli yerleşimcilerin saldırılarında 691 Filistinli hayatını kaybetti.