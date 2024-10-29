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İsrail Askerlerinin Batı Şeria'daki Gözaltıları

İsrail, Batı Şeria'da gerçekleştirdiği baskınlarda 15 Filistinliyi gözaltına aldı.

Yayın Tarihi: 29.10.2024 13:42
Güncelleme Tarihi: 29.10.2024 13:42
İsrail Askerlerinin Batı Şeria'daki Gözaltıları

Doğu Kudüs ve Batı Şeria'daki Gözaltı Operasyonları

İsrail askerleri, işgal altındaki Batı Şeria'nın çeşitli noktalarında düzenledikleri operasyonlarla en az 15 Filistinliyi gözaltına aldı. Bu baskınların detayları, Filistin Esirler Cemiyeti tarafından yapılan yazılı açıklamada aktarıldı.

Baskınların Etkileri

Askeri operasyonlar sırasında, gözaltına alınanların arasında eski tutukluların da bulunduğu bilgisi verildi. Baskınlar neticesinde Filistinlilerin evleri zarar gördü ve alıkonulan bireyler ile aileleri tehdit edildi.

Artan Gözaltı Sayıları

7 Ekim 2023 tarihinden bu yana, işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'ten gözaltına alınan Filistinli sayısının 11 bin 500'ü aştığı kaydedildi. Bu tarihten itibaren devam eden gerginlikler sonucunda, İsrail'in Gazze Şeridi'nde başlattığı saldırıların da etkisiyle baskın ve gözaltı uygulamalarında belirgin bir artış gözlemleniyor.

Can Kaybı İstatistikleri

7 Ekim 2023'ten bu yana, İsrail askerleri ile İsrail yerleşimcilerinin karşılıklı saldırılarında 166'sı çocuk olmak üzere toplamda 763 Filistinli hayatını kaybetmiştir.

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