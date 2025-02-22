İsrail Askerlerinin Batı Şeria'daki Okul Baskını: 3 İşçi Gözaltına Alındı

İsrail Askerleri Batı Şeria'da Okul Baskını Düzenledi

İsrail askerleri, işgal altındaki Batı Şeria'nın Eriha kentinde, Arap el-Keabine Okulu'na baskın gerçekleştirerek 3 Filistinli işçiyi gözaltına aldı. Bu olay, bölgedeki gerginliği bir kez daha artırdı.

Baskın Detayları

Filistin resmi ajansı WAFA'nın aktardığı habere göre, Bedevi Haklarını Savunma Örgütü (BEYDER) Başkanı Hasan Melihat, baskın hakkında detaylı bilgi verdi. Melihat, İsrail askerlerinin Eriha'nın kuzeybatısında bulunan okulda baskın düzenlediğini ve okula güvenlik kameraları yerleştiren işçileri gözaltına aldığını ifade etti.

Bu olay, Filistinli yetkililer ve insan hakları örgütleri tarafından endişeyle karşılanırken, bölgede sıklıkla yaşanan benzer baskınlar dikkat çekiyor.