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İsrail Askerlerinin Batı Şeria'daki Saldırısı: 2 Çocuk Yaralandı

İsrail askerleri Batı Şeria'nın Ramallah bölgesinde düzenlediği baskında 2 Filistinli çocuğu yaraladı.

Yayın Tarihi: 27.07.2024 16:04
Güncelleme Tarihi: 27.07.2024 16:04
İsrail Askerlerinin Batı Şeria'daki Saldırısı: 2 Çocuk Yaralandı

İsrail Askerleri Batı Şeria'da Saldırı Düzenledi

Batı Şeria'nın Ramallah kentinin kuzeybatısında, İsrail askerleri tarafından gerçekleştirilen bir baskın sırasında 2 Filistinli çocuk gerçek mermiyle yaralandı.

Olayın Detayları

Filistin resmi haber ajansı WAFA'dan alınan bilgilere göre, İsrail askerleri Mezra Garbiyye beldesinde geniş çaplı bir operasyon gerçekleştirdi. Operasyon sırasında kullanılan gerçek mermilerin yanı sıra, gaz ve ses bombaları da sıkça kullanıldı.

Yaralılar Hastaneye Kaldırıldı

16 ve 17 yaşlarındaki iki çocuk olayda yaralanırken, durumları ciddiyetini koruyor. Yaralılar, acil tedavi için hastaneye kaldırıldı.

İsrail Güçlerinin Bölgedeki Kontrolü

Baskının ardından, Nablus’un doğusundaki Beyt Furik ve Salim beldelerinde de İsrail askerlerinin hakimiyetini artırdığı bildirildi. İsrail güçleri Beyt Furik'teki kontrol noktasını her iki yönde kapatarak, beldelere giriş çıkışları sıkı bir şekilde kısıtladı.

Bu olay, Batı Şeria’da gerginliğin sürdüğünün ve yerel halkın karşılaştığı zorlukların bir göstergesidir.

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