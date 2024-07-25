İsrail Askerlerinin Batı Şeria'daki Saldırısı: 2 Filistinli Yaralı

İsrail Askerleri Batı Şeria'da Filistinlilere Saldırdı

İsrail askerleri, işgal altındaki Batı Şeria'nın Kalkilya kentine düzenlediği bir baskında, biri ağır olmak üzere iki Filistinliyi yaraladı. Filistin haber ajansı WAFA'nın aktardığına göre, İsrail güçleri, Kalkilya bölgesinde bir aracı takibe aldı ve hemen ardından ateş açtı.

Sağlık Bakanlığından Açıklama

Filistin Sağlık Bakanlığı, belirtilen olayla ilgili yaptığı açıklamada, yaralanan iki Filistinlinin Kalkilya'ya bağlı Azzun beldesinde bulunduğunu bildirdi. Yaralıların hızla Kalkilya Devlet Hastanesi’ne sevk edildiği öğrenildi.

Saldırılar Artıyor

7 Ekim 2023'te, İsrail’in Gazze Şeridi'ne başlattığı saldırılar sonrasında, işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda belirgin bir artış yaşandığı gözlemleniyor. Bu süre zarfında, İsrail askerleri ve yerleşimcilerin saldırılarında toplamda 589 Filistinlinin yaşamını yitirdiği kaydediliyor.