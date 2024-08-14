İsrail Askerlerinin Batı Şeria'daki Saldırısında 5 Filistinli Hayatını Kaybetti

İsrail Askerlerinden Batı Şeria'ya Şiddetli Saldırı

İsrail ordusunun işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyindeki Tubas kentine düzenlediği baskın sonucu 5 Filistinli yaşamını yitirdi. Saldırı sırasında açılan ateş ve kullanılan omuzdan ateşlemeli füze, büyük can kaybına yol açtı.

Baskının Detayları

Sabah saatlerinde gerçekleştirilen operasyon kapsamında, İsrail askerleri buldozerler ve insansız hava araçları (İHA) ile desteklenen bir kuşatma gerçekleştirdi. Edinilen bilgilere göre, Filistinli Fayiz Ebu Amir saldırıda hayatını kaybetti.

Tamun'daki İHA Saldırısı

İsrail askerleri, Tubas'a bağlı Tamun beldesinde gerçekleştirdikleri bir İHA saldırısında 4 Filistinliyi daha öldürerek cenazelerine el koydu. Bu saldırılar, bölgedeki gerginliği daha da artırdı.

Filistin Dışişleri Bakanlığından Tepki

Filistin Dışişleri Bakanlığı, yapılan baskınlara dair bir yazılı açıklama yaparak, "İsrail'in işgal altında yürüttüğü kanlı saldırılar ciddi boyutlara ulaştı ve can kaybı ile yaralı sayısı artış gösterdi." dedi. Ayrıca, saldırıların altyapıyı hedef aldığını ve işgal altındaki Batı Şeria'da infiale yol açma amacı güttüğünü belirtti.

Ölü Sayısı Artıyor

7 Ekim 2023 tarihinde başlayan sivillere yönelik saldırılarla birlikte, Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te 630'dan fazla Filistinli hayatını kaybetti. İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları ile eş zamanlı olarak, işgal altındaki alanlarda gözaltı, baskın ve saldırılar artarak devam ediyor.