Bist 100
10.343,31 2%
DOLAR
32,66 0,03%
EURO
35,14 0,01%
ALTIN
2.435,95 0,02%

İsrail Askerlerinin Batı Şeria'daki Saldırısında 5 Filistinli Hayatını Kaybetti

İsrail'in Batı Şeria'ya düzenlediği baskında 5 Filistinli yaşamını yitirdi. Filistin Dışişleri Bakanlığı açıklama yaptı.

Yayın Tarihi: 14.08.2024 13:13
Güncelleme Tarihi: 14.08.2024 13:13
İsrail Askerlerinin Batı Şeria'daki Saldırısında 5 Filistinli Hayatını Kaybetti

İsrail Askerlerinden Batı Şeria'ya Şiddetli Saldırı

İsrail ordusunun işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyindeki Tubas kentine düzenlediği baskın sonucu 5 Filistinli yaşamını yitirdi. Saldırı sırasında açılan ateş ve kullanılan omuzdan ateşlemeli füze, büyük can kaybına yol açtı.

Baskının Detayları

Sabah saatlerinde gerçekleştirilen operasyon kapsamında, İsrail askerleri buldozerler ve insansız hava araçları (İHA) ile desteklenen bir kuşatma gerçekleştirdi. Edinilen bilgilere göre, Filistinli Fayiz Ebu Amir saldırıda hayatını kaybetti.

Tamun'daki İHA Saldırısı

İsrail askerleri, Tubas'a bağlı Tamun beldesinde gerçekleştirdikleri bir İHA saldırısında 4 Filistinliyi daha öldürerek cenazelerine el koydu. Bu saldırılar, bölgedeki gerginliği daha da artırdı.

Filistin Dışişleri Bakanlığından Tepki

Filistin Dışişleri Bakanlığı, yapılan baskınlara dair bir yazılı açıklama yaparak, "İsrail'in işgal altında yürüttüğü kanlı saldırılar ciddi boyutlara ulaştı ve can kaybı ile yaralı sayısı artış gösterdi." dedi. Ayrıca, saldırıların altyapıyı hedef aldığını ve işgal altındaki Batı Şeria'da infiale yol açma amacı güttüğünü belirtti.

Ölü Sayısı Artıyor

7 Ekim 2023 tarihinde başlayan sivillere yönelik saldırılarla birlikte, Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te 630'dan fazla Filistinli hayatını kaybetti. İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları ile eş zamanlı olarak, işgal altındaki alanlarda gözaltı, baskın ve saldırılar artarak devam ediyor.

İLGİLİ HABERLER

Sabah sabah resmen açıklandı! 15 Ağustos'tan itibaren maaşlara yüzde 30 zam kararı

21 Ağustos BİM indirimleri! Hafta sonu koştur koştur BİM'e gitmeyen kaçıracak

Sağlık Bakanlığı 36 bin personel alımı! Geri sayım yakında başlayacak

Son 7 Gün! Hayallerinizi gerçekleştirecek Milli Emlak arazisi 37.000 TL’ye bekliyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
6-65 yaş arası ücretsiz ulaşım sona erdi! Yaşlılara darbe üstüne darbe
2
Bugün yapmayana yarın 13 bin TL ceza kesilecek! Ev sahipleri şimdi yandı
3
1995-2008 arası SGK girişlilere yeni emeklilik tablosu! Yaş ve prim değişti
4
Toplu taşımada ücretsiz dönem bitti! 60-65 yaş üzeri vatandaşlara kötü haber
5
Ankara Büyükşehir Belediyesi iki ilçeye müjdeyi verdi! Sadece 50 dakika sürecek
6
Emeklilere 5 bin TL pazar harçlığı müjdesi canlı yayında geldi ve resmen başladı
7
Ankaralılara müjdeler müjdesi! Tüm vatandaşlara ücretsiz olacak

Sağlık Bakanlığı 36 bin personel alımı! Geri sayım yakında başlayacak

TOKİ son dakika açıkladı! İstanbul, Ankara dahil 32 il için başvurular başladı!

KPSS'siz devlet kapısında iş bulma hayali gerçek oluyor! MEB 1714 personel alımını paylaştı

TOKİ’den 43 ilde dev hamle! Yüzde 15 peşinat - 60 ay vade ile yüzlerce konut için 19 Ağustos son

İşsizlik sorununa çözüm o 7 belediyeden geldi! KPSS şartı olmadan onlarca kadro alımı başladı

Ağustos'ta Renault fırtınası! Sıfır faizle araba sahibi olmanın yolu açıldı!

Faiz şöleni başladı! CEPTETEB, Alternatifbank, ONPlus’ta kazançlar 44 bin liraya ulaşıyor

Son 7 Gün! Hayallerinizi gerçekleştirecek Milli Emlak arazisi 37.000 TL’ye bekliyor

4A 4B 4C'lilere Ağustos Müjdesi! 17 Ağustos'ta çifte ödeme ve ek fırsatlar geliyor

21 Ağustos BİM indirimleri! Hafta sonu koştur koştur BİM'e gitmeyen kaçıracak

Kış hazırlıkları başlasın! Isınma yardımı hükümetten onay aldı geliyor!

Sabah sabah resmen açıklandı! 15 Ağustos'tan itibaren maaşlara yüzde 30 zam kararı