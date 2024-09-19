İsrail Askerlerinin Cenin'deki Cenazeye Saygısızlığı: Tekmeleyerek Attılar

İsrail Askerlerinden Skandal Cenaze Davranışı

İşgal altındaki Batı Şeria'nın Cenin kentinde, İsrail askerlerinin bir Filistinlinin cenazesini çatıdan tekmeleyerek attığı görüntüler büyük tepkilere yol açtı.

Olayın Ayrıntıları

Bugün Kabatiya beldesinde düzenlenen bir baskında, İsrail kuvvetlerinin 3 Filistinliyi öldürmesinin ardından, cenazelere olan saygısız davranışları kameralara yansıdı. Görgü tanıklarının ifadelerine göre, askerler cenazeleri bulunduğu evin çatısından aşağıya attı.

Görüntüler Sosyal Medyada Yayılmaya Başladı

Sosyal medya platformlarında paylaşılan videolarda, 3 İsrail askerinin çatıda olduğu ve bir askerinin cenazeyi tekmeleyerek çatının kenarına ittiği gözlemleniyor. Sonrasında cenazeler, İsrail askerleri tarafından çatıdan aşağıya atılıyor.

Filistinlilerin Cenazeleri Nasıl Taşındı?

Olay sonrası, görgü tanıkları Filistinlilerin naaşlarının İsrail'e ait buldozerlerle olay yerinden kaldırıldığını ifade etti.

Bu tür davranışlar, Filistin toplumunda büyük bir öfkeye neden olurken, uluslararası insan hakları örgütleri tarafından da kınanıyor.