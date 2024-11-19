İsrail Askerlerinin Cenin Mülteci Kampı'nda Düzenlediği Baskında 2 Filistinli Hayatını Kaybetti

İsrail Askerlerinden Cenin Mülteci Kampı'na Ağır Baskın

İsrail askerlerinin işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyinde bulunan Cenin Mülteci Kampı'na düzenlediği baskında 2 Filistinli yaşamını yitirdi. Olay, bölgedeki tansiyonun arttığı bir dönemde gerçekleşti.

Filistin Sağlık Bakanlığından Açıklama

Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, Cenin Mülteci Kampı'nın Şarkıyye Mahallesi'nde açılan ateş sonucu iki Filistinlinin öldüğü, cenazelerinin ise Cenin Devlet Hastanesi'ne kaldırıldığı bildirildi.

Sağlık Ekiplerinin Durumu

Filistin Kızılayı, sağlık ekiplerinin kuşatılmış bir evin içinde bulunan 2 Filistinlinin naaşını hastaneye nakledebildiğine dair bilgiler verdi. Açıklamada, İsrail ordusu'nun, sağlık ekiplerinin ölülerin naaşını evden çıkmasına izin verdiği belirtildi.

Baskınların Yaygınlığı

İsrail ordusunun Cenin kenti ve Cenin Mülteci Kampı'nda sabah saatlerinden itibaren sürdürdüğü baskınlarda ölen Filistinli sayısı 5'e, yaralı sayısı ise 10'a ulaştı. Cenin Valisi Kemal Ebu Rubb, baskın sırasında 3 Filistinlinin hayatını kaybettiğini ve İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki şiddet çemberini Batı Şeria'ya yayma çabasında olduğunu ifade etti.

Şiddet Olaylarındaki Artış

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırı düzenlemeye başladığı 7 Ekim 2023'ten bu yana, işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda önemli bir artış gözlemleniyor.

Vali Rubb, Cenin kenti, mülteci kampı ve Kabatiya beldesinin üst üste 15 kez saldırıya uğradığını ve bu durumun altyapıyı olumsuz etkilediğini aktarmıştır.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.