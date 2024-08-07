İsrail Askerlerinin Cinsel İşkence İddiaları: Yeni Görüntüler Ortaya Çıktı

Negev Çölü'nde Cinsel İşkence Ortaya Çıktı

Negev Çölü'ndeki Sde Teiman gözaltı merkezinde, İsrail askerlerinin bir Filistinliye cinsel işkence yaptığı anlara ait görüntüler kamuoyuyla paylaşıldı. Bu görüntüler, Kanal 12 televizyonu aracılığıyla izleyicilere ulaştı.

Güvenlik Kameralarındaki Endişe Verici Anlar

Yayınlanan görüntülerde, çok sayıda Filistinlinin tel örgülerle çevrili bir alan içinde yüzüstü yattığı ve bu esnada bir asker tarafından bir Filistinlinin başka bir bölgeye götürüldüğü gözlemleniyor. Videoda bazı askerlerin, yerde yatan Filistinliye cinsel işkence uyguladığı, diğerlerinin ise bu durumu gizlemeye çalıştığı dikkat çekiyor.

Destek Mesajları ve Protestolar

İsrail askeri polisinin, cinsel işkence yaptığı iddiaları üzerine 10 askeri gözaltına almak üzere Sde Teiman'a gelmesi dikkatleri çekti. Ancak, aşırı sağcı bazı hükümet yetkilileri, işkence uygulayan askerlere destek veren açıklamalar yaptı. Bu destek mesajlarının ardından, çok sayıda aşırı sağcı gruptan oluşan militanlar Sde Teiman'a baskın düzenledi.

Yargı Süreci ve Sde Teiman'ın İtibarı

Olayla ilgili olarak gözaltına alınan 10 askerden 5'i serbest bırakıldı, diğerlerinin durumu ise yargı sürecinde. Sde Teiman gözaltı merkezi, daha önce de işkence vakalarıyla gündeme gelmişti. New York Times'ın ortaya koyduğu bilgilerde, burada tutulan Filistinlilerin insanlık dışı muameleye maruz kaldığı ve uzun süre gözaltında tutulduğu belirtilmişti. Sde Teiman gözaltı merkezi, işkenceleriyle uluslararası insan hakları kuruluşlarının dikkatini çekmeye devam ediyor.