İsrail Askerlerinin El Halil'deki Operasyonunda 1 Filistinli Hayatını Kaybetti, 3 Yaralı

İsrail Askerlerinden El Halil'e Saldırı

İsrail askerlerinin işgal altındaki Batı Şeria'nın güneyinde bulunan El Halil kentinin Siir beldesinde düzenlediği operasyonda 1 Filistinli hayatını kaybetti ve biri çocuk olmak üzere 3 kişi yaralandı.

Filistin resmi haber ajansı WAFA'nın El Halil kentindeki El-Ehli Hastanesi'nden elde edilen bilgilere göre, İsrail askerleri tarafından gerçekleştirilen baskında gerçek mermi ile vurulan bir Filistinli yaşamını yitirdi. Ayrıca, Filistin Kızılayı, Siir beldesinde karnından mermiyle yaralanan bir genci hastaneye nakletti.

Kızılay'dan yapılan başka bir açıklamada, İsrail askerlerinin gerçek mermi ile vurduğu 19, 22 ve 10 yaşındaki 3 Filistinli daha yaralanarak hastaneye kaldırıldığı ifade edildi. Görgü tanıkları, İsrail askerlerinin baskın sırasında gerçek ve plastik mermiler ile gaz bombaları kullandığını aktardı.

Batı Şeria'daki Saldırılar Nihayet Biten Ateşkesi Aşındırıyor

Gazze'de yürürlüğe giren ateşkesin ardından, İsrail ordusu, 21 Ocak'ta işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyindeki Cenin kentine "Demir Duvar" adını verdiği bir saldırı başlattı. Bu operasyonlarda toplam 25 Filistinli hayatını kaybetti.

İsrail ordusu, Cenin'deki saldırılarını 27 Ocak'ta Tulkerim'e, ardından 2 Şubat'ta Tubas'ın El-Faria Mülteci Kampı ve Tamun beldesine kadar genişletti. Bu baskınların ardından, 8 Şubat'ta Tamun'daki güçlerini geri çekti.

Filistin Sağlık Bakanlığı, yılın başından bu yana işgal altındaki Batı Şeria'da, çoğunluğu Cenin'den olmak üzere 10'u çocuk, kadın ve yaşlı olmak üzere toplamda 70 Filistinlinin İsrail saldırılarında hayatını kaybettiğini açıkladı.

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına başladığı 7 Ekim 2023 tarihinden bu yana, işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te 905 Filistinli hayatını kaybetti, yaklaşık 7 bin kişi yaralandı ve 14 bin 300 Filistinli gözaltına alındı.