İsrail Askerlerinin Gazze'deki Okula Baskını: 15 Ölü, Çok Sayıda Yaralı

İsrail Askerlerinden Gazze'de Kanlı Baskın

İsrail askerlerinin Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Beyt Hanun beldesinde yerinden edilmiş kişilerin sığındığı bir okulda düzenlediği baskında ilk belirlemelere göre 15 kişinin yaşamını yitirdiği bildirilmiştir.

Rastgele Ateş ve Can Kayıpları

Yerel kaynaklardan alınan bilgilere göre, Halil Uveyda Okuluna tanklarla yapılan baskında, İsrail askerleri top atışları eşliğinde rastgele ateş açmıştır. Bu saldırı sonucu çoğunluğu kadın ve çocuk olmak üzere 15 kişi hayatını kaybetti ve çok sayıda kişi yaralandı.

Görgü tanıklarının ifadesine göre, baskın devam etmekte ve okuldaki can kayıpları artma riski taşımaktadır.

Ölü Sayısındaki Artış Ürkütücü

İsrail'in 7 Ekim tarihinden bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda, yaklaşık 44 bin 930 Filistinli yaşamını yitirmiştir. Bu sayının 17 bin 492'si çocuk ve 11 bin 979'u kadın olduğu belirtilmektedir. Ayrıca 106 bin 624 kişi yaralanmıştır.