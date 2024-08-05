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İsrail Askerlerinin Nablus'taki Yusuf Makamı'na Baskını

İsrail ordusu, Nablus'taki Yusuf Makamı'na baskın düzenleyerek Filistinlilere müdahale etti. Olayda gazeteciler de etkilendi.

Yayın Tarihi: 05.08.2024 11:03
Güncelleme Tarihi: 05.08.2024 11:03
İsrail Askerlerinin Nablus'taki Yusuf Makamı'na Baskını

İsrail'in Nablus'taki Baskınları

Filistin topraklarını işgal altına alan İsrail güçleri, Batı Şeria'nın Nablus kentinde yer alan ve kutsal kabul edilen Yusuf Makamı'na baskın gerçekleştirdi. Olay, görgü tanıklarının ifadelerine göre, İsrail askerlerinin gerekli güvenlik önlemlerini aldıktan sonra meydana geldi.

Gazetecilere Müdahale

İsrail ordusu, baskına karşı çıkan çok sayıda Filistinliye karşı gerçek mermi ve gaz bombaları kullanarak müdahale etti. Nablus'taki bazı mahallelere de baskınlar düzenleyen askerler, evlere girip eşyaları tahrip etti. Bu sırada silah ve patlama sesleri duyulduğu bildirildi.

Yangınlar ve Gaz Bombası Etkisi

Ayrıca, İsrail'in açtığı ateş ve attığı gaz bombaları sebebiyle kentte iki noktada yangın çıktığı öğrenildi. Filistin Kızılayı tarafından yapılan açıklamada, gaz bombalarından etkilenen dört gazeteciye müdahale yapıldığı belirtildi.

Yusuf Makamı'nın Önemi

Yahudi inancına göre, Yusuf Makamı'nın Hazreti Yusuf'un kabrini barındırdığına inanılıyor. Ancak birçok arkeolog, bu yerin aslında yüzlerce yıllık bir geçmişe sahip olduğu ve Yusuf ed-Duveykat isimli bir Müslüman'a ait olduğunu iddia ediyor.

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