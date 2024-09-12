İsrail Askerlerinin Öldürdüğü Aktivist Ayşenur Ezgi Eygi'nin Babası Didim'e Döndü

Ayşenur Ezgi Eygi'nin Babası Aydın'a Geri Döndü

İşgal altındaki Batı Şeria'da İsrail askerleri tarafından öldürülen aktivist Ayşenur Ezgi Eygi'nin babası Mehmet Suat Eygi, ABD'den Aydın'ın Didim ilçesindeki evine geri döndü. Ailesiyle birlikte Didim Altınkum Mahallesi'nde bulunan evine ulaşan Eygi'ye, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ile sağlık ekipleri de eşlik etti.

Kayıpların Arasında Gözyaşları ve Destek

Gözyaşlarına boğulan Mehmet Suat Eygi, ayakta durmakta zorlanırken, kardeşi Yılmaz Eygi ve yakınları onu teselli etti. Didim Kaymakamı Can Kazım Kuruca da ailenin yanına gelerek başsağlığı dileklerini iletti.

İsrail Askerlerinin Saldırısı ve Eygi'nin Öldürülmesi

İsrail askerleri, Batı Şeria'da düzenlenen barışçıl bir gösteri sırasında katılımcılara ateş açtı. Bu gösteride yer alan ve ABD vatandaşı olan Ayşenur Ezgi Eygi, başından vurularak ağır yaralandı. Hemen bir hastaneye kaldırılan Eygi, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Uluslararası Dayanışma ve Barışçıl Faaliyetler

Ayşenur Ezgi Eygi, Filistin topraklarının işgali karşısında barışçıl yöntemlerle Filistinlilere destek veren Uluslararası Dayanışma Hareketi gönüllüsü bir insan hakları aktivistiydi. 2003 yılında İsrail buldozeri tarafından ezilen ve ölen ABD vatandaşı Rachel Corrie de aynı hareketin üyesiydi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Açıklamaları

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Eygi'nin öldürülmesini kınayarak, İsrail'in insanlığa karşı işlediği suçların hesabını hukuk önünde vermesi için her platformda çaba göstereceklerini ifade etti.

İşgal altındaki Batı Şeria'da İsrail askerlerince öldürülen Ayşenur Ezgi Eygi'nin ABD'de yaşayan babası Mehmet Suat Eygi, Aydın'ın Didim ilçesindeki evine geldi. Ayakta durmakta güçlük çeken ve gözyaşı döken Eygi'yi kardeşi Yılmaz Eygi ve yakınları sakinleştirdi.

İşgal altındaki Batı Şeria'da İsrail askerlerince öldürülen Ayşenur Ezgi Eygi'nin ABD'de yaşayan babası Mehmet Suat Eygi, Aydın'ın Didim ilçesindeki evine geldi. Ayakta durmakta güçlük çeken ve gözyaşı döken Eygi'yi kardeşi Yılmaz Eygi ve yakınları sakinleştirdi.