Bist 100
10.343,31 2%
DOLAR
32,66 0,03%
EURO
35,14 0,01%
ALTIN
2.435,95 0,02%

İsrail Askerlerinin Tulkerim'deki Baskınında Evinin Kurşunlandığını Gören Filistinlinin İfadesi

Tulkerim'deki İsrail askerlerinin baskını sonucu evini kaybeden Filistinli, yaşadıklarını AA'ya anlattı.

Yayın Tarihi: 22.08.2024 21:07
Güncelleme Tarihi: 22.08.2024 21:07
İsrail Askerlerinin Tulkerim'deki Baskınında Evinin Kurşunlandığını Gören Filistinlinin İfadesi

Tulkerim'deki Baskın ve Sonuçları

İsrail askerleri, işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyindeki Tulkerim kentinde düzenledikleri baskında, Ahmed Nasr isimli 30 yaşındaki Filistinlinin evini hedef aldı. Ev, kurşun yağmuruna tutularak kullanılamaz hale geldi.

Yaşanan Korku Dolu Anlar

Bir yandan evlerinin güvenliğini sağlamak isteyen Nasr, eşi ve 3 yaşındaki ikizleriyle birlikte sabah saatlerinde kurşun sesleriyle uyandı. Nasr, yaşadığı korku dolu anları şöyle anlattı:

"Evin dört bir yanından gelen kurşun sesleriyle uyandık. Yaklaşık 40 dakika boyunca eşim ve çocuklarımla birlikte yatağın altından çıkamadık. Ne oluyor? diye birkaç kez bağırdım ama nafile."

Askerin Açıklaması ve Yıkım

İsrail askerlerinin evde 'aranan' bir kişiyi aramak için baskın düzenlediğini belirten Nasr, düzenledikleri operasyonda sadece kendilerini bulabildiklerini ifade etti. Evleri kurşunlandıktan sonra bir askerin ona, 'İki saat önce evin güzeldi ama şu an kullanılamaz halde, üzgünüz' dediğini aktardı.

Tulkerim'de Çatışmalar ve Ölümler

Bugün gerçekleşen baskın sırasında, Filistinlilerle İsrail askerleri arasında silahlı çatışmalar meydana geldi. Ayrıca, insansız hava aracıyla bir evin bombalanması sonucu üç kişi hayatını kaybetti. 7 Ekim 2023 tarihinden bu yana, işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te İsrail askerleri tarafından gerçekleştirilen saldırılarda 640 Filistinlinin öldüğü bildirildi.

İLGİLİ HABERLER

Çocuğu okula gidene 6545 TL'ye kadar yardım! Bakan az önce açıkladı: İşte detaylar

Emeklilere Özel Banka Promosyonlarında Büyük Hareketlilik: Ödemeler 24 Bin TL'ye Kadar Çıktı! İşte Banka Banka Promosyon Rakamları

22 Ağustos 2024 Perşembe günlük aşk, ilişki, iş ve para burç yorumları

Ocak 2025'te Memur ve Emekli Maaşlarına Zam Beklentisi: Emekli ve Asgari Ücretliye Yüzde 20 Zam İddiası

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
6-65 yaş arası ücretsiz ulaşım sona erdi! Yaşlılara darbe üstüne darbe
2
Bugün yapmayana yarın 13 bin TL ceza kesilecek! Ev sahipleri şimdi yandı
3
1995-2008 arası SGK girişlilere yeni emeklilik tablosu! Yaş ve prim değişti
4
Toplu taşımada ücretsiz dönem bitti! 60-65 yaş üzeri vatandaşlara kötü haber
5
Ankara Büyükşehir Belediyesi iki ilçeye müjdeyi verdi! Sadece 50 dakika sürecek
6
Emeklilere 5 bin TL pazar harçlığı müjdesi canlı yayında geldi ve resmen başladı

Ankara, Antalya, Çanakkale, Bursa, İzmir, İstanbul, Adana, Antep, Düzce için müjdeli haber! Pazartesi ilk adımı atacağız

Çocuğu okula gidene 6545 TL'ye kadar yardım! Bakan az önce açıkladı: İşte detaylar

O Belediye KPSS 60 Puan İle Yüksek Maaşlı Memur Alımı Yapacak

İslam Memiş’ten Kritik Uyarı: Bu Tarihe Kadar Altın ve Döviz Borçlanmayın!

Emeklilere Özel Banka Promosyonlarında Büyük Hareketlilik: Ödemeler 24 Bin TL'ye Kadar Çıktı! İşte Banka Banka Promosyon Rakamları

22 Ağustos 2024 Perşembe günlük aşk, ilişki, iş ve para burç yorumları

Ocak 2025'te Memur ve Emekli Maaşlarına Zam Beklentisi: Emekli ve Asgari Ücretliye Yüzde 20 Zam İddiası

PlayStation Plus Eylül 2024 Yeni Ücretsiz Oyunlar Belli Oldu! İşte Eklenecek İlk Oyunlar

ŞOK Market 21 Ağustos 2024 İndirim Kataloğu Yayımlandı: iPhone, klima, buzdolabı, ve televizyonlarda çok büyük indirim!

SDÜ, KPSS'siz İlköğretim Mezunu Personel Alım İlanı Az Önce Geldi: Canlı Model Başvuruları Başladı!

21 Ağustos 2024 Çarşamba günlük aşk, ilişki, iş ve para burç yorumları

Türkiye genelinde hastanelerde en az 39,500 TL maaş ile çalışacak personel alımı başladı: Tıkla başvur