İsrail Askerlerinin Tulkerim'deki Baskınında Evinin Kurşunlandığını Gören Filistinlinin İfadesi

Tulkerim'deki Baskın ve Sonuçları

İsrail askerleri, işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyindeki Tulkerim kentinde düzenledikleri baskında, Ahmed Nasr isimli 30 yaşındaki Filistinlinin evini hedef aldı. Ev, kurşun yağmuruna tutularak kullanılamaz hale geldi.

Yaşanan Korku Dolu Anlar

Bir yandan evlerinin güvenliğini sağlamak isteyen Nasr, eşi ve 3 yaşındaki ikizleriyle birlikte sabah saatlerinde kurşun sesleriyle uyandı. Nasr, yaşadığı korku dolu anları şöyle anlattı:

"Evin dört bir yanından gelen kurşun sesleriyle uyandık. Yaklaşık 40 dakika boyunca eşim ve çocuklarımla birlikte yatağın altından çıkamadık. Ne oluyor? diye birkaç kez bağırdım ama nafile."

Askerin Açıklaması ve Yıkım

İsrail askerlerinin evde 'aranan' bir kişiyi aramak için baskın düzenlediğini belirten Nasr, düzenledikleri operasyonda sadece kendilerini bulabildiklerini ifade etti. Evleri kurşunlandıktan sonra bir askerin ona, 'İki saat önce evin güzeldi ama şu an kullanılamaz halde, üzgünüz' dediğini aktardı.

Tulkerim'de Çatışmalar ve Ölümler

Bugün gerçekleşen baskın sırasında, Filistinlilerle İsrail askerleri arasında silahlı çatışmalar meydana geldi. Ayrıca, insansız hava aracıyla bir evin bombalanması sonucu üç kişi hayatını kaybetti. 7 Ekim 2023 tarihinden bu yana, işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te İsrail askerleri tarafından gerçekleştirilen saldırılarda 640 Filistinlinin öldüğü bildirildi.