İsrail askerlerinin yeni korkulu rüyası: 'Ghoul' tüm dünyaya tanıtıldı

El Kassam Tugayları, yer altında geliştirdikleri "Ghoul" adlı keskin nişancı tüfeğini dünyaya ilan etti. 1 dakika 52 saniyelik videoda silahın nasıl üretildiği ve nasıl kullanıldığı görüntülendi.

İsrail askerlerinin yeni korkulu rüyası: 'Ghoul' tüm dünyaya tanıtıldı
Yayın Tarihi:

Hamas'ın askeri kanadı olan İzzeddin el-Kassam Tugayları, Telegram'da paylaştıkları bir videoda, İsrail askerinin "Ghoul" adlı keskin nişancı tüfeğiyle vurulduğunu gösterdi. Videonun, İsrail'in 10 Aralık'tan bu yana saldırdığı Cibaliye Mülteci Kampı civarında çekildiği iddia edildi.

Öne Çıkanlar
Evde bakım maaşı alacaklar dikkat! 2024’te maaşlar yüzde 40’tan fazla zam alacak! Evde bakım maaşı alacaklar dikkat! 2024’te maaşlar yüzde 40’tan fazla zam alacak!
Arkanızdan kuyunuzu kazan 3 burç! Siz gider gitmez dedikodu kazanının başına geçiyorlar Arkanızdan kuyunuzu kazan 3 burç! Siz gider gitmez dedikodu kazanının başına geçiyorlar
İlaçsız ağrıları dindiren mucize çay! İlk fincanda bile o hastalıkların kökünü kazıyor İlaçsız ağrıları dindiren mucize çay! İlk fincanda bile o hastalıkların kökünü kazıyor
Çok Okunanlar
İstanbulkart'ı olanlar dikkat! Milyonlarca kişiye 31 Aralık uyarısı geldi! İstanbulkart'ı olanlar dikkat! Milyonlarca kişiye 31 Aralık uyarısı geldi! Öğrencilik yıllarında staj yapanlar için sevindiren haber! Öğrencilik yıllarında staj yapanlar için sevindiren haber! Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'dan Meral Akşener'e 'korkak' tepkisi Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'dan Meral Akşener'e 'korkak' tepkisi Düşük faizli konut kredisi heyecanı: Merakla beklenen başvuru şartları ve çıkış tarihi Düşük faizli konut kredisi heyecanı: Merakla beklenen başvuru şartları ve çıkış tarihi Özgür Demirtaş ve Nureddin Nebati sosyal medyada birbirine girdi Özgür Demirtaş ve Nureddin Nebati sosyal medyada birbirine girdi