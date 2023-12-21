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İsrail askerlerinin yeni korkulu rüyası: 'Ghoul' tüm dünyaya tanıtıldı

İsrail askerlerinin yeni korkulu rüyası: 'Ghoul' tüm dünyaya tanıtıldı El Kassam Tugayları, yer altında geliştirdikleri "Ghoul" adlı keskin nişancı tüfeğini dünyaya ilan etti. 1 dakika 52 saniyelik videoda silahın nasıl üretildiği ve nasıl kullanıldığı görüntülendi.