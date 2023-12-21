İsrail askerlerinin yeni korkulu rüyası: 'Ghoul' tüm dünyaya tanıtıldı
El Kassam Tugayları, yer altında geliştirdikleri "Ghoul" adlı keskin nişancı tüfeğini dünyaya ilan etti. 1 dakika 52 saniyelik videoda silahın nasıl üretildiği ve nasıl kullanıldığı görüntülendi.
Hamas'ın askeri kanadı olan İzzeddin el-Kassam Tugayları, Telegram'da paylaştıkları bir videoda, İsrail askerinin "Ghoul" adlı keskin nişancı tüfeğiyle vurulduğunu gösterdi. Videonun, İsrail'in 10 Aralık'tan bu yana saldırdığı Cibaliye Mülteci Kampı civarında çekildiği iddia edildi.