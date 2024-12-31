İsrail Ateşi Lübnan'da Yaralanmalara Neden Oldu

Lübnan'ın Güneyinde İsrail Ordusu Alev Alev

Lübnan'ın güneyinde, İsrail ordusunun açtığı ateş sonucu bir kişi yaralandı. Bu olay, Lübnan haber ajansı NNA'nın bildirdiğine göre, Rimeyş beldesinde gerçekleşti.

Yaralanan Kişinin Durumu