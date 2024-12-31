İsrail Ateşi Lübnan'da Yaralanmalara Neden Oldu

Lübnan'ın Güneyinde İsrail Ordusu Alev Alev
Lübnan'ın güneyinde, İsrail ordusunun açtığı ateş sonucu bir kişi yaralandı. Bu olay, Lübnan haber ajansı NNA'nın bildirdiğine göre, Rimeyş beldesinde gerçekleşti.
Yaralanan Kişinin Durumu
Rimeyş beldesinde çobanlık yapan Şerbil Şufani, İsrail askerlerinin ateşi sonucunda omzundan yaralandı. Hristiyan nüfusun yoğun olduğu bu belde, Lübnan'ın İsrail sınırına sıfır noktasında İsrail, Lübnan ile varılan ateşkes anlaşmasını sık sık ihlal etmekte. Bu anlaşma, 27 Kasım Çarşamba günü yerel saatle 04.00'te (TSİ 05.00) yürürlüğe girmişti. Anlaşmanın ikinci maddesinde; "Lübnan hükümeti, Hizbullah veya Lübnan topraklarında bulunan diğer tüm silahlı grupların İsrail'e karşı herhangi bir operasyon düzenlemesini engelleyecek. Ayrıca, İsrail de Lübnan'da sivil, askeri veya devlete ait hedeflere kara, deniz veya havadan herhangi bir askeri saldırıda bulunmayacak." ifadesi yer almaktaydı.
Ateşkes Anlaşması Ve İhlalleri
İsrail, Lübnan ile varılan ateşkes anlaşmasını sık sık ihlal etmekte. Bu anlaşma, 27 Kasım Çarşamba günü yerel saatle 04.00'te (TSİ 05.00) yürürlüğe girmişti. Anlaşmanın ikinci maddesinde;
"Lübnan hükümeti, Hizbullah veya Lübnan topraklarında bulunan diğer tüm silahlı grupların İsrail'e karşı herhangi bir operasyon düzenlemesini engelleyecek. Ayrıca, İsrail de Lübnan'da sivil, askeri veya devlete ait hedeflere kara, deniz veya havadan herhangi bir askeri saldırıda bulunmayacak." ifadesi yer almaktaydı.